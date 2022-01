ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 

NEDRET HOTUN

“Soldier Of Fortune, Child In Time, Smoke On The Water, Perfect Strangers, Sometimes I Feel Like Screaming” gibi unutulmaz Rock parçalarına imza atan ve 1968’den bu yana dile kolay tam 51 yıldır Rock’N Roll’un mil taşlarından biri olmayı sürdüren DEEP PURPLE, ‘The Long Goodbye Tour’ kapsamında ve Aktif Bank ana sponsorluğunda, 25 Mayıs 2022 akşamı gecesi Life Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

1968 yılında İngiltere’de progresif rock grubu olarak kurulan, Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath ile birlikte hard rock ve heavy metalin öncülerinden kabul edilmektedir.

Grubun temelini atan Ritchie Blackmore’un babaannesinin Peter De Rose’un bestelediği aynı isimli şarkıyı çok seviyor olması ve grup ismi olarak önermesi ile birlikte grup bu ismi almıştır.

