RESSAMLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK SERGİSİ

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sanat camiiasının değerli sanatçılarınının başta Dr. Nuran Say hocamıza ben Zambak Karabay olarak projemde verdiği destek için teşekkürlerimi bildiririm. İstanbul (Zambak Karabay, Ayşenur Özsankur), İzmir (Baksen Çeliker), Ankara (Zeliha Seval Özpak), Trabzon (Nermin Saral) sanatçı arkadaşlarını yönlendirmesi ile karantinada olduğumuz şu günlerde, tüm Sağlık Çalışanlarımıza minnetimizi göstermek üzere “Bir Resim Hediye Edelim” projesini başlattık. Sıkıntı süreç bittiğinde, İstanbul Nişart Sanat Galerisi’nde (Nihat Tokat) eserler sergilenecek ve sergiden elde edilen gelir Sağlık Çalışanlarımıza destek olarak sunulacaktır.(Ayrıca sonradan eserlerini bağışlayan sanatçılar da olacaktır...)



Sanatçılar; eserlerin Kültür Merkezlerinde de sergilenerek satışlarından kazanılan gelirden Sağlık Çalışanlarına destek olması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’ ndan sergi yapılabilmesi için de destek talep ettiler.

Eserlerini Sağlık Çalışanlarına Destek İçin Sunan Duyarlı 18 Sanatçının Sağlıklı Yaşama Dair Görüşleri:

Dr. Nuran SAY

12-15 Mart 2020 Art Ankara günleri yaşandı. Virüs korkusuna rağmen sevgimizin büyüklüğü nedeniyle, tüm sanat yapan ve sevenler bir araya gelerek, büyük bir paylaşım yaşadık. Eserleri gördük. Dostlarla kucaklaştık, öpüştük, hasret giderdik. Bilgilendik.

Kendi adıma, 15 Mart gününden 29 Mart sabahı bu satırları yazdığım an boyunca kucaklaşmaların bedeli olan 14 günlük karantinayı uyguladım. Bu gün aldığım bir iletiyle 07 Mart gününe kadarda dışarıya alışveriş için bile çıkmam gerektiği uyarısını aldım kabul ettim.

Amacım çevreme zararlı olmamak. Aslında yaptığım işin özünde de bu var. Güzeli, iyiyi, bilgiyi, sevgiyi, paylaşımı fırça, tuval, renkle anlata bilmek. Evde kalalım, çok kıymetli sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Bir de evde olduğumuz sürece “Su” tüketimine dikkat edelim. Su fakiri bir ülke olduğumuzu hiç unutmayalım.

Bu günler biz sanat yapanlar için üretim zamanı. Biliyorum ki gelecek günler güzel eserlerle dolu sergilerle şenlenecek. Bilim insanlarımız yeniliklere imzalarını atacak. Gençlerimiz yokluğun getirdiği varlığın ne olduğunu anlayıp daha paylaşımcı olacak. Ülkem ve çok sevdiğim insanlarım birbirine saygı ve sevgiyle daha çok kenetlenecek. Atalarımızın dediği gibi “Bu da geçer yahu” Evde Kal Türkiye

Dr. Ressam Mehmet Sağ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını maalesef ülkemize de sıçramıştır. Bu virüsle mücadelede hayatlarını riske edip, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bir nebze moral olması için sanatçı olarak bir resmimi onlara hediye ediyorum. İyi ki varlar...





Ressam Zeliha Seval Özpak

Günümüz insanlığının kendi, kendinin yok edicisi olduğu günleri yaşamaktayız. Kurban da, katil de aynı. Ancak hala Sevgi ve yardımlaşmayı, paylaşmayı, kısaca hissetmeyi muhafaza eden yürekler bir yerlerde başka , başka iklimlerde yaşıyor elbette. Çok şükür ki yaşıyor. Bu noktada din, dil, ırk, inanç ayrımı yapılmadan problem her ne ise beden ve kalp eli uzatılıyor. Sanat, toplumun asırlardan evrilerek gelen öz değerlerinden doğar ve sürekli kendini geliştirir. Sanatçı, toplumda ve dünyada her ne ki yanlış ve adaletsiz icraa ediliyor ona tepki verme noktasında sahnede olur. Yaptığı eserler de, kalıplarla ve dayatmalarla suskunlaştırılan duygularımızın, kendi gözünden ve hissinden dışa vurumudur. Bazen de vefa ve motivasyon sağlamak adına eserleriyle sahnede olur. O nedenledir ki, sanat ve sanatçı hiç bir zaman toplum ve insanlığın dışında ve ondan ayrı düşünülemez. İçinde bulunduğumuz günlerde, tüm dünya insanlığının ortak kaygısı ve korkusu haline gelen COVİD- 19 Korona Virüs, bence tüm dünya insanlığının bireysel veya toplumsal olarak yüzleşmesine vasıta olmak üzere sahnede. Bu kaos içinde de; en cefakar ve fedakar zümre olan Sağlık Çalışanlarına haklarını teslim ederek şükranlarımızı sunmanın hepimiz için şükran borcu olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak, hayatlarından olma pahasına bizlere gece, gündüz hizmet veren tüm sağlık personeline sanatçı duyarlılığı ile sanata yaraşır şıklıkta teşekkür etmenin mutluluğunu bu güzel ve anlamlı projeye dahil olarak yaşıyorum.

Ressam Baksen Çeliker

Dünyayı ve insanlığı alaşağı eden bu Corona Virüs sürecinde tüm gayret ve emekleriyle gece gündüz demeden hastalarımız ve bizler için birer beyaz melek olup savaştılar. Onların bu özverili çabalarına minnetimizin bir göstergesi olarak resimlerimizle onlara destek vermek bizim için bir onur olacaktır. Sağlık mensuplarımızın gayretleri sayesinde bu topraklarda yeniden açıcak ve insanlık kahkahalarıyla yeri göğü mutlulukla el ele tekrar dolduracak. Teşekkürler doktorum...

Ressam Ayşenur Özsankur

Corona Virüs salgını her konumda zorlu bir dönem yaşatıyor. Bizde elimizden geldiğince sanatın bu illet virüse karşı direncini kaybetmeyen Sağlık çalışanlarına deteğimizle moral olmak isteriz...Önce Sağlık diyorum...

Ressam Emel Vardar

Değişim; Tüm hayatımız ansızın değişti. Bütün Dünya ülkeleri koronavirüsle amansız mücadelede. Beklemedeyiz. Sabırla, geçmişi ve geleceği düşünerek umutla dünyada ki son Korona hastası iyileşene dek. Dünyadaki tüm sanat aktiviteleri iptal edildi. Benimde Ülkemizde Avrupa ve Amerikada ki sanat ekinliklerim belirsiz bir tarihe ertelendi. Bugün Ben Ne Yapabilirim onu düşünüyorum. Öncelik doktorlarımızın önerilerine uyup evde kalarak, Pandeminin kontrol altına alınmasına destek sağlamak. Böyle karanlık ve belirsiz dönemlerde sanatın insanların karanlık dünyasına bir ışık olacağına inanıyor ve yakın bir gelecekte digital platformdan bir sergimi sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Tüm sağlık çalışanlarına, şükranla sevgiyle gönül dolusu teşekkürler.

Ressam Mustafa Ali Kasap

Corona Virüs’e karşı bende eserimle siz Sağlık Çalışanlarına desteğimi sunuyorum...

Ressam Nurcan Aral

Merhaba; Ben Meleklerin Ressamı Nurcan Aral, bütün dünyayı etkisi altına alan Corana Virüsü yüzünden evdeyim. Kendim için sevdiklerim için ve sizin için Evdeyim. Ama insanlık için hayatlarını riske atan gece gündüz demeden, fedakarca çalışan sağlıkçılarımız var onlara nasıl teşekkür edebiliriz bilmiyorum? İyi ki varlar bende minnettarlığımı göstermek için eğer kabul ederlerse bir eserimi hediye etmek istiyorum. Şu anda yalnızım ve sevdiklerim için korkuyorum. Sanat en büyük tesellim resim yapmaya devam ediyorum ve bir gün o güzel günlerin geri geleceğine inanmak istiyorum...

Ressam Nihal Güres

Corona’ lı günler hepimizi sarstı. Alışık olmadığimız asosyal bir ortam biz sanatçılar için çok zor. İlk günlerde bayağı saşkınlık geçirdik, sonra yeniden sanat çalışmalarımıza başlayabildik. Sağlık çalışanlarına eserlerimizle katkıda bulunmak harika bir proje. Onlara ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Bu bağlamda Niş Art Galeri’ye ve Zambak Karabay'a çok teşekkür ederiz.

Ressam Faruk Kırlı

"Tüm dünyayı etkisine alan Corona Virüsü Salgınının en kısa sürede geçeceğine olan inancım sonsuz. Bu günlerde ihtiyacımız olan, bizi iyileştirecek ve birleştirecek olan en büyük gücün sanat olduğunu düşünüyorum. Başta canla başla mücadele eden tüm sağlık personeline, sağlık çalışanlarına ve bu salgında hala çalışmaya devam eden tüm emekçilere çok teşekkürler."

Ressam Esra Bezci

Bu zorlu günlerde canları pahasına ölümle kalım arasında en önemli noktada bulunan ve bizim için ölümüne çabalayan sağlık çalışanlarına destekte her zaman varım. Sevgilerimle...

Ressam Zekiye Yılmaz

Bu zorlu dönemde özveri ile çalışan gece – gündüz demeden fedakarlıkları ile çalışan Sağlık çalışanlarına eserlerimi hediye ediyorum...kampanyamız duyarlılıklara örnek olsun...Bu arada gazeteci arkadaşımız Zambak Karabay’ın önceliğine de teşekkür ediyorum...

Ressam Adife Candemir Güngör

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs Antarktika hariç tüm Dünyaya yayılmış ve "pandemi" ilan edilmiştir. Maalesef ülkemizde de bu virüs can almaya başlamıştır. Tanımadığımız bu virüs bize yaşamın ne kadar değerli olduğunu, güneşin doğuşunu ve batışını izleyebilmenin, alışveriş yapabilmeniz, bir arada sohbet edebilmenin kısacası günlük aktivitelerin bile ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde canla başla çalışan sağlık görevlilerinin büyük riskler alarak hizmet vermelerini takdirle ve minnetle karşılıyoruz. Biz sanatçılar biliyoruz ki sanat iyileştir, sanat güzelleştirir. Bilimin ışığında daha güzel günler bizi bekliyor.

Ressam Aysen Arın

Yaşam sanatını icra eden Sağlık Çalışanlarına bir eserimle minnettarlığımı sunuyorum. Hasta bakan ruhların bir nebze dinlenmesi dileğiyle...

Ressam Celal Günaydın

Şüphesiz küresel bazda bu büyük afetler hayatı durdurdu...böyle olunca resim yapmaktan içimize kapanmaktan başka çare kalmadı...tabi yalnızlık duygularımızla...bende duyarlı projenize eserim ile katılım sağlamaktan onur duydum...

Ressam Şehnaz Aykaç

Duyarlılıklar ile Corona Virüs ile çalışan Sağlık görevlilerine bende bir eserimi gönülden arz ediyorum...





Ressam Haydar Ekinek

Corono Virüs’e dair Sağlık Çalışanlarına bende eserimi bağışlıyorum...nice sağlıklı ve konulara duyarlılıklar için tek yürek olmak dileğimle...

Ressam Deren Karabay

Corono Virüs’e dik duruşumuz ile geleceğe karşı hep birlikte el elleyiz. Tek yürekler olarak sanatın gücünü eserlerimizle Sağlık Çalışanlarına bahşediyoruz...tüm sağlık çalışanlarına bu zor zamanda kolaylıklar diliyorum...