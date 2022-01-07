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Ressamlar Derneği Karma Resim Sergisi

Sergi; 12 Ocak 2022 tarihine kadar Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimde olacak.

07 Ocak 2022 Cuma 17:16
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Ressamlar Derneği Karma Resim Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Ressamlar Derneği, 6-12 Ocak 2022 tarihleri arasında, CKM - Caddebostan Kültür Merkezi’nde birbirinden değerli  sanatçıların Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.


Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan sanatseverler tarafından beğeni aldı.


Caddebostan Kültür Merkezi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...
Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Sevim Gürsoy, Ayhan Gökçadır, Ayla Birkan, Aysel Erken, Ayten Erken, Ayşe Ümit Sahilyol, Alev Burhanoğlu, Birgül Tekçe, Cengiz Polat, Demet Yıldız, Dilek Oğuz, Fevziye Özmen, Filiz Devecioğlu, Günseli Yetkin, Hacer Göktaş, Hale Öztürk, Hülya Say, Kevser İpek, K. Muzaffer Gençer, Mine Benzer, Nevin Bayrak, Nebahat Şimşek, Nesrin Baykaş, Nilüfer Senin, Öznur Balcı, Saba Çağlar Güneyli, Sabahat Bayar, Semra Gözüyeşil, Semra Esgün, Semine Hazar, Serap Kolabaş, Süheyla Zengin, Süheyla Tuncay, Şehnaz Aykaç, Yasemin Toydemir Balkan, Zuhal Kaval


Sergi; 12 Ocak 2022 tarihine kadar Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimde olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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Ressamlar DerneğiKarma Resim SergisiSergiCadde Bostan Kültür MerkezSanatseverönce VatanZambak Karabay
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