Ressam Sare Acar'ın Eserleri Niş Art Gallery'de...

ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL
Sergiye katılımcı Ankaralı Ressam Sare Acar 2 Ağustos 2011 doğumlu. Ankara'da yaşayan 8 yaşındaki ressam Sare'nin 2018'de Çin'de düzenlenen Dünya Çocukları Genç Yetenekler Resim Sergisi'nde 1 eseri sergilendi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi olan Sare Acar robotik kodlama satranç ve resim kurslarına devam ediyor. 1,5 yaşında duvar ve koltuk boyamaları yaparak resim yapmaya başladı...İngilizce bilen yetenekli küçük ressam Sare Acar resim çalışmalarına devam etmektedir.
Sare Acar'ın eserlerini gezen Emekli Amman Büyükelçisi Ali Köprülü ve sanatçı Selçuk Yaş küçük sanatçıya eserlerinin tanıtımında destek oldular.
Sergi; 19 Ekim gününe kadar Niş Art Gallery - Zino Apartmanı Fırın Sokak 11-a Teşvikiye - Beşiktaş adresinde sanatseverler tarafından görülebilir...
Sergiyde Eserleri Olan Sanatçılar; Ali Düzenli, Alp Ülgür, Aslı Yıldız, Asuman Nuhoğlu, Ayda Varon, Ayşe Taragay, Barış Sarıbaş, Başak Gülcan, Cemre Serhat, Çağla Basat, Demet Gelir, Derya Orç, Elif Ceylan, Emine Karataş, Ergin İnan, Fatih Urunç, Fehmi Cebesoy, Gözde Çiçek, Gül Can, Güler Sipahi, Güngör Taner, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Halil Gören, Leyla Yıldırım, Mehmet Ulusoy, Münevver Antczak, Necdet Öksüz, Nihal Türk Eşkinat, Orhan Kurmalı, Orhan Umut, Özlem Nur Toprak, Pınar Yükselci, Rosy Maçaro, Sabuha Çubuk, Sare Acar, Sare Olcay, Sema Koz, Senem Yorulmaz, Sibel Okumuş Toros, Şenol Tınaztepe, Suna Akkuş, Yeşim Yerçok, Yurdanur Dumlupınar, Zeki Faik İzer, Zeynep İnci Senneyli
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