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RESSAM PINAR TINÇ İKİNCİ SERGİSİNİ AÇIYOR

RESSAM PINAR TINÇ 8 YIL ARADAN SONRA HİNT OKYANUSU’NDAKİ REUNION ADASI'NDAKİ İKİNCİ SERGİSİNİ AÇIYOR

16 Mart 2022 Çarşamba 12:20
RESSAM PINAR TINÇ İKİNCİ SERGİSİNİ AÇIYOR
HABER: DİNÇER KARACALAR
Hayatındaki ada teması Bozcaada'daki çocukluğuyla başlayan ressam Pınar Tınç kariyeri boyunca ada, doğa, deniz, bitki örtüsü, kuşlar, gece ve gündüz temasını işler. Yurt içi ve dışında defalarca eserlerini sergiler. Ressam, Hint Okyanusu’ndaki Fransa’ya bağlı Reunion adasında, 2014'te sanatseverlerle buluşturduğu 'Adaların Renkleri' sergisinden tam 8 yıl sonra 26 Mart tarihinde bu adaya yeni sergisi 'Adaların Rüyaları' ile geri dönüyor..En az 1 ay sergisi açık kalacak , bültenin devamı ektedir..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ressam Pınar Tınç
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