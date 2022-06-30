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RESSAM KARDEŞLERİN BAŞARISI

Herodot kültür merkezinde önceki gün düzenlenen "Bodrum Art Fair"’da Han Keser ve Yüksel Başaran Yıldız kardeşlerin “Pouring Abstrack” çalışmaları büyük ilgi gördü.

30 Haziran 2022 Perşembe 10:29
RESSAM KARDEŞLERİN BAŞARISI

MUĞLA- Ressam anne Nil Yıldız'ın çocukları olan ve Basaranus Başaran olarak bilinen 11 yaşındaki Yüksel Başaran Yıldız, ve 23 yaşındaki Han Keser, pandemi sürecinde evde yaptıkları 80 tablo ile sergiye katılan misafirleri adeta büyüledi.

Aynı zamanda “The odds” markasının da sahibi olan  Han Keser,  yaptığı tasarım  ceketler ve sanatçılara özel hazırladığı klip, sahne kıyafetleriyle de  ilgi çekiyor.

“BU İŞ AİLEDEN GELİYOR”
7 yıldır aktif bir şekilde evde tablo yaptıklarını belirten Han Keser; “ ilk tablolarımızı sergiliyoruz çok heyecanlıyız. Bu iş aileden geliyor. Annem de kardeşimde duygularımızı bu şekilde yansıtıyoruz” derken, Yüksel Başaran Yıldız ise, “4 yaşımdan beri resim yapıyorum. İçimdeki tüm duyguları tabloya bırakıyorum. Bugüne kadar abim Han ile birlikte yaklaşık 80 eser yaptık. Hayalim de ressam olarak sergilerde adımı duyurmak istiyorum” dedi. Öte yandan genç ressam, "Hobi olarak da şarkı söylüyorum pandemi sürecinde "Körebe" adlı bir şarkı çıkarttım ve çok güzel geri dönüşler aldım. İleride bu mecrada da başarılı olmak isterim" dedi. Sergiye katılanlar arasında yer alan Sanat galericiliğinin duayen ismi Yahşi Baraz, abi kardeşin eserlerini çok beğenerek genç ressamlara başarılar dileyip takdir etti. Sanatseverler tarafından büyük ilgi gören sergiye katılanlar arasında Serkan-Ebru Çağrı ve Döne Öner'de vardı.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.06.2022 10:53
Anahtar Kelimeler:
Pouring AbstrackRESSAM KARDEŞLERİN BAŞARISIBodrum Art FairdHan KeserYüksel Başaran YıldızElif Hayvalı
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