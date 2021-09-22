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Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:02
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Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

2 Ad Eseri Güney Kore Müzesinde Kalıcı Olarak Sergilenecek

Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı

Güney Kore’de, “Dünyayı ideoloji, sınırlar, ırk ve cinsiyet sınırlarının ötesinde sanatla güzelleştirmek” amacıyla “Sınırların ötesinde" konseptiyle etkinlikler düzenleyen “Chang Kil-Hwan Sanat Müzesi”nin oluşturduğu uluslararası Güney Kore Fantapıa M Museum'a Sanatçı Burak ERİM imzalı  iki adet özgün baskı resim müze koleksiyonuna ve kalıcı müze sergisine dahil edildi. 

Bu yıl Toprak Okulları ve Önce Vatan Gazetesi tarafından düzenlenen ' Golden Brush Awardas resim yarışması jürisi tarafından Yılın Resim Öğretmeni seçilen Erim  bu güne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 27 ödül ve yurtiçi ve yurtdışında toplam 250 den fazla sergisi  bulunuyor. 1 Ekim 2021 de   Chang  Kil - Hwan Sanat Müzesi ' Korea 2nd İnternational Art Exhibition ' ' Beyond The Borders ' ' Sınırlar ve Ötesi ' başlığıyla tüm sanat severlerle bir araya gelecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak ErimRessamGüney KoreAntapıa M Museum
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