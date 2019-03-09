RENKLERİN DOKUSU & K. MUZAFFER GENÇER

ZAMBAK KARABAY

K. Muzaffer Gençer Kimdir?

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. (2002-2006) Yıldız Teknik Üniversitesi [İKGM] ve (2007-2011) İstanbul Teknik Üniversitesi [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim çalışmalarına devam etmiştir. Evli 2 çocuk annesidir. Banka emekli müdürlerindendir.

Sanat felsefesine göre özgünlüğün ve sınırsızlığın resim yapmada güzelliklere varmanın nedeni olduğunu görmüş bu sebeple resim yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine ve özgünlüğünden ödün vermeyeceğine inanmıştır. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını dışa vuran ekspresyonist tarzdaki çalışmalarında yer yer fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazılarının görselleri, Amerika’da Sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır.

Paris, La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1 ve Paris Anadolu Kültür Merkezi’nde (2 yapıtı mevcuttur) 3 karma sergisi olmuştur. Paris Art Shopping’in Paris Carrousel du Louvre (4 kez) ile Côté d’Azur Cannes sergisine, Yunanistan’da 7, Amsterdam’da 1, Plovdiv’de 1, Berlin‘de 2, İtalya’ da 2 karma ve yurtiçi, yurtdışında toplam 200’den fazla sergiye katılmıştır. Tüyap-Artist 19-20-21 ve 24’de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi,SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır).İBB “Senin İstanbul’un”resim yarışması üçüncüsüdür.

“Sevi’ye Övgü” ve “Aşkımla Kıvançlıyım” adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.