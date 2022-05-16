Reneta Sibel Yolak’ın hazırladığı “BÜYÜLÜ ADA MASALLARI” kitabı çıktı  

Haber: Aykut Ünker

Reneta Sibel Yolak’ın hazırladığı “Büyülü Ada Masalları” kitabı nihayet basıldı ve kitapsever okurlarıyla buluştu. Bu kitapta bana da ada hatıralarım konusunda üç sayfa (185, 186 ve 187.ci sayfalarında yer verdi.) Ada sevdalılarının bu kitabı mutlaka okumalarını öneririm. Yaşanmış öykülerden derlenen kitap sizleri gerçekten adaların o mistik ve nostalji kokan eski günlerine götürecektir. Yazar Reneta Sibel Yolak’a bu güzel kitapta benimde eski nostalji anılarıma yer verdiği için gönülden kutluyor ve teşekkür ediyorum.