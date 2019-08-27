REHBER KÖPEKLER  7. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE

İSTANBUL- Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında dikkat çeken bölümler arasında “Rehber Köpekler” seçkisi yer alıyor. Seçkide, özel olarak eğitilen akıllı dostlarımızın hayatlarımızı nasıl kolaylaştırdığını ve onlarla kurduğumuz özel ilişkiyi anlatan 5 film bulunuyor.

Rehber Köpekler Ne Yapıyorlar?

Fiziksel ya da zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere pratik ve duygusal destek vermek üzere özel olarak eğitilen rehber köpekler, yalnızca görme engelli kişilere değil, otizm, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşayan kişilere de yardımcı oluyorlar. Bir rehber köpek, görme engelli bir kişinin engellere takılmadan bir yere gitmesine kılavuzluk ederken, hareketleri kısıtlı kişilerin de gündelik hayatlarını rahat bir şekilde sürdürmesine yardımcı olabiliyor. Örneğin tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin giyinmesine, kapıları açmasına ya da otizmli bir çocuğun duygusal olarak rahatlamasına yardımcı olabiliyorlar.

Seçkide Hangi Filmler Var?

Yönetmen Heddy Honigmann’ın 6 farklı rehber köpekle onların sahipleri arasındaki derin bağı ele aldığı Badi Buddy, Don Hardy Jnr ve Dana Nachman’ın rehber köpek olmak üzere eğitilen yavruların hikayesini anlattıkları Yavru Seçimi Pick of the Litter, kaza geçirdiği için artık yürüyemeyen 15 yaşındaki Scott’ın bağımsızlık mücadelesinde kendisine yardımcı olan köpek yavrusu Dexter’ın hikayesine tanıklık edeceğimiz Scott ve Julia Scott & Julia, Bruno Simões’in rehber köpek olmayı öğrenmek için okula giden köpeğin yaşadığı zorlukları anlattığı kısa animasyonu Pip ve Bill Plympton’ ın Oscar ödüllü Koruyucu Köpek Guard Dog adlı kısa animasyon filminin devamı olan Rehber Köpek Guide Dog seçkideki filmler arasında yer alıyor.

Rehber Köpekler Derneği ile Söyleşi de Festival’de

Festival’in İstanbul ayağında, görme engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirerek yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlayan Rehber Köpekler Derneği ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Söyleşi sırasında derneğin kurucusu ve başkanı olan avukat Nurdeniz Tunçer rehber köpeklerin nasıl yetiştirildiği, rehber köpek sahiplenmek için gerekli kriterlerin neler olduğu gibi bilgileri Festival takipçileri ile paylaşacak.

Rehber Köpekler seçkisi 3 Şehirde

Rehber Köpekler seçkisinde yer alan filmler, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

ELİF HAYVALI