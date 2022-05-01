“REACTION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Cebrail Sabancılar Sanatevi, Deniz Uzsoy, Dora, Didem Yıldırım, Elif Tekkesin, Esin Kızgın, Faezeh Ranjbar, Füsun Dilli, Gül Yiğit, Gülşah Tunç, Hale Özkarakaş, Kardelen Ecem Askeroğlu, Melisa Köprülü, Mona Namdar, Müge Ramoğlu, Nazlı Cengiz, Nurdan Lişevdin, Sedef Çakır, Sema Aydumanlı, Sema Karakaya, Serdar Danış, Şafak Bayrakdar, Vedat Oktay, Vildan Hançer, Yasemin Haddad

“Reactıon” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 11 Mayıs 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil