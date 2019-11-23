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Re - Touch Sergisi Niş Art Gallery’de...

Niş Art Gallery, “Re - Touch” adlı Karma Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırladı. 12 Kasım 2019 günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçılarınnın çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

Re - Touch Sergisi Niş Art Gallery’de...

Niş Art Gallery, “Re - Touch” adlı Karma Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırladı. 12 Kasım 2019 günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçılarınnın çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

23 Kasım 2019 Cumartesi 10:04
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Re - Touch Sergisi Niş Art Gallery’de...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Niş Art Gallery, “Re - Touch” adlı Karma Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 12 Kasım 2019 günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçılarınnın çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Sergi açılış konuşmasını yapan galerist Nihat Tokat sanatçılar ile birebir ilgilenerek  sanata dair duyarlı konuşmasını yaptı. Sergi konuşmasının ardından kokteyl eşliğinde  eserler gezildi.  

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden sanata gönül vermiş sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer. 

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçıların sergisi, 20 Kasım gününe kadar Niş Art Gallery ’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Artissime Studio, Abdullah Sayan, Assim Resuloğlu, Ahmet Kemal Akıncı, Banu Gümüşoğlu, Betül Karataş Yaman, Başak Gülcan, Çağla Basat, Ergin İnan, Ege Erkorkmaz, Esra Bezci, Fatih Sarmanlı, Fatih Urunç, Güngör Taner, Gözde Erten, Henri Kandiyoti, Halide Karaeli, Koray Türker, Leila Bakhshayesh, Mine Gençtürk, Mine Gül Öner, Meltem Aktaş, Mahir Güven, Mustafa Demirtaş, Metin Ateş, Mari Kavafyan, Necdet Öksüz, Nurbanu Satır, Orhan Umut, Orhan Kurmalı, Özlem Nur Toprak, Özlem Turan, Pelin Genç, Rima Akhaldi, Serdar Okan, Seval Tekin, Serra Kemmer, Semra Taşdemir, Salih Ökmengil, Sari Marianne Ekici, Tülin Kaynak, Şafak Attaroğlu, Yeşim Yerçok, Zeki Faik İzer

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.11.2019 04:58
Anahtar Kelimeler:
Niş Art GallerySergiResim SergisiKarma Resim SergisiRe-touch
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