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Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’dan “Zamansız Kadınlar” Resim Sergisi

Uran Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleşen Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’nın “Zamansız Kadınlar” adlı karma resim sergisi 20 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Ramada by Wyndham Istanbul Asia Hotel’de ziyaret edilebilir.

Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’dan “Zamansız Kadınlar” Resim Sergisi

Uran Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleşen Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’nın “Zamansız Kadınlar” adlı karma resim sergisi 20 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Ramada by Wyndham Istanbul Asia Hotel’de ziyaret edilebilir.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:32
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Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’dan “Zamansız Kadınlar” Resim Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL -

Zamansız Kadınlar sergisinin temasına dair: İnsan doğmakla ölüme bir adım atmış olur. Sanırım zamanın gücünü anlatan en keskin sözlerden biri. Canlı cansız tüm varlıklar zamanın öğütücülüğü karşısında aciz. Bir armağan olarak bakılır ve değerlendirilirse ortaya konacak değerli eserlerle zaman üstü bir hale gelinebilir. Yani zamanla unutulup gitmekten ve kaybolmaktan kurtulunabilir. Üç boyutlu dünyamızın dördüncü boyutu kabul edilen, kadim zamanlardan bugüne, üzerine yazılmış tezler ve teorilerle çözülmeye ve anlaşılmaya çalışılmış , gizemli bir kavram olan zaman VE Kadın... KADIN ...sokakta hanımefendi, evde aşçı, yatakta fahişe değildir kadın insandır. Bir robot değildir. Kadın annedir, kadın çocuktur, kadın sevgilidir, kadın yardır, kadın candır, kadın handır, Ve Kadın zamansızdır.

20 Eylül’de sanatseverlerin ve basın mensuplarının katıldığı kokteyl ile açılan sergide 36 eser yer alıyor.

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Rahime Dizdaroğluşeref BulcaZamansız KadınlarResim Sergisiönce VatanZambak Karabay
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