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‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri sahiplerini bulacak

En iyi müzik grubu, en iyi kadın ve erkek pop müzik sanatçıları, en iyi rock müzik sanatçısı gibi farklı kategorilerde verilen 16. ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri 9 Mayıs’ta sahiplerini bulacak. Enerji sponsorluğunu CK Enerji’nin üstlendiği ödül töreninde, her yıl onlarca sanatçı ağırlanıyor.

‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri sahiplerini bulacak

En iyi müzik grubu, en iyi kadın ve erkek pop müzik sanatçıları, en iyi rock müzik sanatçısı gibi farklı kategorilerde verilen 16. ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri 9 Mayıs’ta sahiplerini bulacak. Enerji sponsorluğunu CK Enerji’nin üstlendiği ödül töreninde, her yıl onlarca sanatçı ağırlanıyor.

07 Mayıs 2019 Salı 16:07
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‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri sahiplerini bulacak

İSTANBUL - ‘Hayatı Aydınlat Projesi’ çerçevesinde düzenlenen Hayatı Aydınlat Konserleri ile engelli vatandaşlar için akülü sandalye şarj istasyonları kuran CK Enerji, bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri’nin enerji sponsoru oldu. 9 Mayıs Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üst Bahçe’de gerçekleştirilecek törende 2018’in en iyi müzik grubu, en iyi kadın ve erkek pop müzik sanatçıları, en iyi rock müzik sanatçısı, en iyi albüm, en iyi film müziği, en iyi müzik festivaline kadar birçok kategoride ödüller sahibini bulacak.

1992 yılında ‘Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu’ sloganı ile kurulan ‘radyo boğaziçi’, 16 yıldır müzik alanında ödüller veriyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının yoğun katılım gösterdiği ödül törenlerinde, her yıl onlarca sanatçı ağırlanırken CK Enerji de bu yıl müziğin enerjisi ile törene destek verecek.

Çalışanlarının sesleriyle 2016 yılından bu yana Hayatı Aydınlat Konserleri düzenleyen CK Enerji,  bugüne kadar düzenlenen sekiz Hayatı Aydınlat Konseri’nden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta toplam 21 akülü sandalye şarj istasyonu kurulmasını sağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
‘radyo Boğaziçi’ Müzik Ödülleri
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