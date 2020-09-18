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Profesör Gülper Refiğ: 7’den 70’e Hikayeler
7’den 70’e Hikayeler
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Profesör Gülper Refiğ: 7’den 70’e Hikayeler

Merhum Halit Refiğ’in eşi Profesör Gülper Refiğ, Türkiye’nin büyük bir kültür hazinesi üzerinde bulunduğunu belirtti. Profesör Refiğ, “Yeryüzünde böylesine büyük tarih, kültür, insanlık hazinesine sahip olup ta, sözde aydınları, sözde sanatçıları tarafında değerleri böylesine hor görülen, küçümsenen tek ülke kuşkusuz Türkiye'dir” dedi. 

18 Eylül 2020 Cuma 19:05
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Profesör Gülper Refiğ: 7’den 70’e Hikayeler

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

1970’li Yıllar 

1970’li yıllarda yurt dışından Türkiye’ye döndüğünde ülkenin geri kalmış görüntüsü verdiğine dikkat çeken Gülper Refiğ, “70'li yıllarda yurtdışında eğitimimi tamamlayıp yurda döndüğümde; ödüllü, şöhretli filmlerin, romanların değişmez gözde teması; az gelişmiş, geri kalmış kırsal kesimdi. Aradan nerdeyse elli yıl geçti değişen bir şey yok. Bu eserler Batı'da maddi manevi  ödüllendirilip, göklere çıkarılıyor, ülkesini yüceltenler de görmezden geliniyordu. Kentlerde yaşayan , gözünü avuç içi büyüklüğündeki telefon cihazından ayırmayan "modern", "çağdaşlar" körü körüne bu yalanlara inanıyor mutsuz, bedbaht, aşağılık kompleksiyle ezilen yalnız bireyler olarak hem kendine hem çevresine hem de ülkesine zarar veriyor.”

Hayatı Güzelleştiren Hikayeler

Anadolu’nun güzel kültür ve geleneğine dikkat çeken Profesör Gülper Refiğ, “Oysa yaşadığı Anadolu, eşsiz doğal güzellikleri, on binlerce yıllık kesintisiz süren uygarlık ve kültür birikimi, benzersiz inandığı  vicdanı ile Allah'ın bir mucizesi aziz topraklardır” dedi.

Doç.Dr.Süleyman Doğan tarafından kaleme “Hayatı Güzelleştiren Hikayeler” kitabını dikkat incelediğini belirten Profesör Refiğ, “Çok şükür Türkiye’deki nimetlerin farkında olan, saflığını muhafaza eden, hiçbir suni müdahaleye izin vermeyen ve ülkesinin yüce değerlerine sahip çıkan gerçek aydınlar yetişmeye başlamıştır. Bu uykudan uyanışa geçişte emek veren çalışkan bir akademisyen de Doç. Dr. Süleyman Doğan'dır. " Hayatı Güzelleştiren Hikayeler" kitabı bu atılımın en güzel  en etkili örneklerindendir” dedi.

Tasavvufun İnceliği 

7’den 70’e Herkesin anlayabileceğim bir üslupta Doğan tarafından kaleme aldığının altını çizen Gülper Refiğ, “Süleyman Doğan, akademik camianın gösterişli üslubundan uzak, en yalın en sade herkesin 7' den 70' e anlayacağı bir dille, Tasavvuf ‘un ince imbiğinden süzülmüş, birer hikmet hazinesi, alegori ( mecaz) şaheseri hikayelerimizi Batı'daki Doğu'daki örnekleriyle yan yana derlemiş.  Hepsinin ortak teması şu iki veciz tefekkürde özetleniyor diyebiliriz;

“Aldığın her nefesi fırsat bil 

Ot değilsen yeniden bitmezsin”

Ömer Hayyam

“Dehanın yüzde biri ilham, yüzde 99'u terdir” Edison, sözlerine de yer verdiğini belirten Gülper Refiğ, “Yani en derin tevazu ile her nefese şükretmek ve ulvi bir amaç için çırpınmak. Anadolu İslam’ı tüm inançları, kültürleri kucaklayan bir bilgi okyanusudur. Süleyman Doğan her yaşa herkese hitap ederek bizleri bu devasa okyanusun özüne bir yolculuğa çıkarıyor. Zihnine eline sağlık” diye kitabın değerlendirmesini yaptı. 

Önce Vatan Gazetesi

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