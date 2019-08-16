Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96133
ALTIN
270.943
DOLAR
5.5549
STERLİN
6.7625
EURO
6.1567
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor
Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor
Mesut Özil ABD yolcusu mu?
Mesut Özil ABD yolcusu mu?
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor

Van'da, Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 700 yıl önce inşa edilen ve Urartu medeniyetinin son görkemli kalesi olarak bilinen Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nin özellikle de içinde barındırdığı yapıların turizme açılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor

Van'da, Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 700 yıl önce inşa edilen ve Urartu medeniyetinin son görkemli kalesi olarak bilinen Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nin özellikle de içinde barındırdığı yapıların turizme açılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:10
4 Okunma
Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor

VAN - Van Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler sunuyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında devam eden kazılarda 22 kişilik ekip görev alıyor. 

URARTU KRALLIĞI'NIN SON BÜYÜK KALESİ

Ayanis Kalesi'nin önemine değinen Kazı Başkanı Prof. Dr. Işıklı, "Urartu bu yörenin, Doğu Anadolu'nun Van merkezli en büyük ve en güçlü krallıklarından biri. Ve yaklaşık 300 yıl bu coğrafyada hüküm sürmüş bir uygarlık. Bu uygarlık günümüze başta kale olmak üzere çok sayıda anıtsal yapı bırakmış. Bunların arasında Ayanis Kalesi bu kalelerden bir tanesi. Ayanis Kalesi'nin şöyle bir özelliği var. Urartu krallarının yapabildiği son büyük kaledir. Urartu Kralı 2. Rusa bu da aynı zamanda yönetimde güçlü olduğunu bildiğimiz son kral. Ondan sonra Urartu tarihi karanlık bir sürece giriyor. Biz arkeologların cevaplayamadığı birçok soru var. Şuan ki bilgilerimize göre Ayanis'in son büyük kralının kurduğu son büyük kale olarak tanımlıyoruz. Urartu bütün ihtişamını biriktirdiği bütün kültürel birikimini sanki bu kalede yansıtmış gibi. Taşlarda olağanüstü bir işçilik görüyorsunuz. Mimari çok büyük ve anıtsal, çok görkemli" diye konuştu.

KAZI ÇALIŞMALARI 30 YILDIR DEVAM EDİYOR 

Prof. Dr. Işıklı, aralıksız 30 yıldır devam eden kazı çalışmalarında Urartu kültürü adına anıtsal birçok mimarinin günışığına çıkarıldığını söyledi. Bunların içinde dini tapınak yapısı ve onunla bağlantılı olarak podyumlu salonun çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Işıklı, bu iki alanın korunmasına dönük çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Bölge turizminin hızla ilerleyen potansiyelinin yüksek olduğunu da belirten Prof. Dr. Işıklı, şöyle konuştu:

"Ayanis Kalesi kazıları özellikle de içinde barındırdığı yapılar bir an önce bölge turizmine ve insanlık hizmetine sunulmalı teşhire açılmalı diye düşünüyorum. Biz ön çalışmalara başladık. Fakat daha çok işimiz var. Profesyonel ekiple teşhir tanzim ve sergi açılması konusunda bir proje hayata geçirilmeli. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Eğer Ayanis Kalesi'ndeki bu Haldi tapınağı bir şekilde sergiye açılırsa ben eminim ki bölgedeki Urartu arkeolojisi büyük bir ivme kazanacaktır. Bu sene bu projeye dönük ön çalışma yürüttük. Bölge turizmi hızla ilerleyen potansiyeli yüksek olan bir alan."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Urartu KrallığıProf. Dr. IşıklıAyanis Kalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini merkezi araştırılıyor
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini merkezi araştırılıyor
TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?
TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?
Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar
Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar
Mağaradaki kazıların son gününde '350 bin yıllık balta' sürprizi
Mağaradaki kazıların son gününde '350 bin yıllık balta' sürprizi
Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı
Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı
ZEBUN / “Nefes almadan çığlık atamazsınız!”
ZEBUN / “Nefes almadan çığlık atamazsınız!”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans