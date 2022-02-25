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“POSSIBLE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 23 Şubat – 4 Mart 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “POSSIBLE” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

25 Şubat 2022 Cuma 14:13
“POSSIBLE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler sergiyi kurallara uygun olarak gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayla Kalaman Nalbant, Aynur Yalçıner Sencan, Aysel Şen, Ayşe Sezer İşbilir, Begüm Senekçi, Beril Dikmen, Bumin Ergenekon, Ceren Onbulak, Golara Gholıpour, Marguerıtta Rahal, Melike Kara, Nuray Birinci, Pınar Barutçu Frıcke, Selvihan Cevizci, Suna Hançer

“POSSIBLE” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 4 Mart 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

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