POP MÜZİĞİNİ KURTARMAYA GERİ GELDİM

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NEDRET HOTUN

3 yıllık suskunluğunu son yayımladığı 'Ses Seda Yok' şarkısı ile bozan ATİYE, geçtiğimiz akşam Gain'de yayınlanan Dayı programının canlı yayında konuğu oldu. Sempatik tavırları ve yüksek enerjisi ile izleyenleri kendine hayran bırakan ATİYE, suskunluğunun sebebini açıkladı. ' Pandemi öncesi albümü bitirmiştim. Pandemi sonrasına 10 şarkılık Hindistan, Yunanistan ve Türkiye'de dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydettiğim albümü ertelemiştim. Pop müziğini canlandırmaya' geldim açıklamasını yaptı.

Yeni şarkısı ile tüm dijital listelerin zirvesine yerleşen Atiye, tittok'ta da Hindistan'da 3 ayda öğrendiği Şahmeran dans challenge'ını başlattığını açıkladı. Sanatçı dans ile ilgili gelen videolar içinde seçeceği en başarılı videonun sahibi ile buluşup birlikte video çekip yayınlayacağını açıkladı.