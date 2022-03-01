PİYANOYA SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ : ''MURAT AŞKAN - STAY'' ŞİMDİ SPOTİFY VE APPLE MUSİC'DE  

Besteci, söz yazarı, piyanist ve aranjör kimlikleriyle geniş bir skalada müziğe hizmet veren genç müzisyen Murat Aşkan'ın yepyeni enstrümantal parçası ''Stay'' Spotify, Apple Music, Youtube gibi müzik paylaşım platformlarında listedeki yerini aldı.

1988 doğumlu genç müzisyen, müziğe çocukluk yıllarında piyano ile başlamış, şarkı sözü yazarak ve besteler yaparak müzikal yolculuğuna devam etmiştir.

Tayfun Gültekin'den piyano ve solfej dersleri alan Murat Aşkan'ın hayran olduğu ve kendisine örnek aldığı müzisyenler arasında Onno Tunç, Fahir Atakoğlu, David Foster, Fazıl Say gibi müzik dünyasının en başarılı isimleri yer almaktadır.

2016 yılında jüri başkanlığını Attila Özdemiroğlu'nun yaptığı beste yarışmasında ''MA''isimli eseri ile ile finalist olmuştur.

Ossi Müzik etiketiyle piyasaya sunulan ''Sezen Aksu Sokağı'' ve Fikret Şeneş şarkılarından oluşan ''Vefa'' albümlerinin aranjörlüğünü üstlenerek sanatçı Işıl Yücesoy ile çalışmıştır.

Seyirlik Sanat prodüksiyonu olan ''3.Koğuş'' adlı müzikli oyunun müzik tasarımını da kendisi yaparak oyunda yer alan ''Sorma'' adlı parçaya da ayrıca kendi sesi ile hayat vermiştir.

Türkiye haricinde İngiltere, Kanada, Hindistan gibi pek çok ülkede de çalışmaları ile müzikal yolculuğuna başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Sanatçı, son olarak ''Stay'' isimli yeni enstrümantal çalışması ile Spotify, Apple Music ve Youtube'da müzik listelerine kendi farklı ve özgün tarzı ile orijinal imzasını atmaktadır.

Müziğin tamamen dijitalleştiği son dönemlerde, piyanoya olan tutkusu ve kendisine has özel tarzı ile Murat Aşkan, özlenen ve beklenen o nâhif duyguyu besteleri ile bizlere yeniden başarı ile sunmaktadır.

( Sanatçı Web Sitesi : www.murataskan.com )

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Nihat İlikcioğlu

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