PİNK FLOYD’UN YOLCULUĞU KİTAP OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Hafızalardan silinmeyen şarkıları ve unutulmaz sahne şovlarıyla müzik tarihine adını yazdıran efsanevi grup Pink Floyd’un yolculuğu kitap oldu. Fatma Berber ve Sümeyra Teltik tarafından kaleme alınan Pink Floyd ‘Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı’ kitabında grubun müzik yolculuğu 10 bölümde anlatılıyor. Pink Floyd’un 2 Temmuz 2005’te Hide Park’ta verdikleri konserle başlayan kitapta her bölümün başında ve sonunda gurubun şarkı sözlerine ve röportajlarına yer veriliyor.