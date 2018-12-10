'Pepee' dünya çocuklarıyla buluşacak

İSTANBUL

Türkiye'nin milli çizgi filmi "Pepee", farklı kültürlerden dünya çocuklarıyla buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yerli çizgi film kahramanı "Pepee"nin yaratıcısı Düşyeri, Amazon Prime'dan sonra dijital kanallar ile iş birliği yaparak, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.

Düşyeri Çizgi Film kendi içeriklerini aynı zamanda Almanya'nın en popüler dijital kanalı PantaFlix ile çocukların beğenisine sunacak.

Sosyal sorumluluk amacıyla eğitici ve öğretici içerikler hazırlama amacını taşıyan Düşyeri'nin, çocukların beğenisine sunduğu "Yaşasın Farklılıklar", "Kalbim Kırıldı" ve "Bedenim Bana Aittir" gibi şarkılar da Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın çocuk platformu Lalala Tv'de yer alacak.