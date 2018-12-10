Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91982
ALTIN
215.631
DOLAR
5.3737
STERLİN
6.7633
EURO
6.1171
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve...
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı...
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

'Pepee' dünya çocuklarıyla buluşacak

"Pepee"nin yaratıcısı Düşyeri, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.

'Pepee' dünya çocuklarıyla buluşacak

"Pepee"nin yaratıcısı Düşyeri, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:37
17 Okunma
'Pepee' dünya çocuklarıyla buluşacak

İSTANBUL 

Türkiye'nin milli çizgi filmi "Pepee", farklı kültürlerden dünya çocuklarıyla buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yerli çizgi film kahramanı "Pepee"nin yaratıcısı Düşyeri, Amazon Prime'dan sonra dijital kanallar ile iş birliği yaparak, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.

Düşyeri Çizgi Film kendi içeriklerini aynı zamanda Almanya'nın en popüler dijital kanalı PantaFlix ile çocukların beğenisine sunacak.

Sosyal sorumluluk amacıyla eğitici ve öğretici içerikler hazırlama amacını taşıyan Düşyeri'nin, çocukların beğenisine sunduğu "Yaşasın Farklılıklar", "Kalbim Kırıldı" ve "Bedenim Bana Aittir" gibi şarkılar da Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın çocuk platformu Lalala Tv'de yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
PepeeDünya çocukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
MÜMİN SARIKAYA HAK ETTİĞİ ÖDÜLÜ ALDI
MÜMİN SARIKAYA HAK ETTİĞİ ÖDÜLÜ ALDI
4.KKTC & Türkiye En İyiler ödül töreni
4.KKTC & Türkiye En İyiler ödül töreni
Ressam Memik Kibarkaya “Parmak İzlerim”
Ressam Memik Kibarkaya “Parmak İzlerim”
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
Zamansız Buluşmaların Adresi Taşra Kabare'de Aralık
Zamansız Buluşmaların Adresi Taşra Kabare'de Aralık
Araf 2 için geri sayım!
Araf 2 için geri sayım!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ