Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Rize'de kaybolan 6 kişi aranıyor
Rize'de kaybolan 6 kişi aranıyor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Pen Pulse” İranlı Sanatçıların Sergisi

Neta Art Sanat Galerisi, Organizatörlüğünü Yeganeh Soltani ile Mohsen Mohammadzadeh’in yaptığı Sergi Koordinatörü Mahdiyeh Mardan’ın Karakalem Resim hocası arkadaşı Mohammad Afshari’nin Atölye öğrencilerinin Karma Resim Sergisi “Pen Pulse” sanatseverleri ağırlıyor.

“Pen Pulse” İranlı Sanatçıların Sergisi

Neta Art Sanat Galerisi, Organizatörlüğünü Yeganeh Soltani ile Mohsen Mohammadzadeh’in yaptığı Sergi Koordinatörü Mahdiyeh Mardan’ın Karakalem Resim hocası arkadaşı Mohammad Afshari’nin Atölye öğrencilerinin Karma Resim Sergisi “Pen Pulse” sanatseverleri ağırlıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 14:43
6 Okunma
“Pen Pulse” İranlı Sanatçıların Sergisi

ZAMBAK KARABAY

   

İSTANBUL - Neta Art Sanat Galerisi, Organizatörlüğünü Yeganeh Soltani ile Mohsen Mohammadzadeh’in yaptığı Sergi Koordinatörü Mahdiyeh Mardan’ın Karakalem Resim hocası arkadaşı Mohammad Afshari’nin Atölye öğrencilerinin Karma Resim Sergisi “Pen Pulse” sanatseverleri ağırlıyor. 24 Ağustos 2019 günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçıların çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

    

    

Sanata gönül vermiş İranlı sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

   

    

İran’ın hemen hemen her bölgesinden sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

     

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçıların sergisi, 31 Ağustos gününe kadar İstanbul-Kadıköy’deki Neta Art Sanat Galeri’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

   

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

   

 Melika Keshmırı Esfand Abad, Najme Kashef, Sanoz Soltanı, Pegah Bakhshayeshı, Masumeh Talebı, Arezu Bozorgmehrı Rad, Zahra Rezayı Babareshanı, Yekta Bakhtıyarı, Zahra Zabetıan, Sharareh Jokar, Nıloufar Karımızandı, Nasım Khademıravandı, Sayeh Barı, Asal Soltanı, Sara Abbası, Maryam Afshar, Zeynab Davoudı, Shohrem Arjmand, Hamıdeh Shıranjang, Romına Dadres, Nasım Khademıravandı, Parısa Talebzedtorgbe, Mahdıeh Ardestanı, Masoumeh Khalaj, Naghmeh Dashtınejad, Sahar Hosseınnejad, Mohaddeseh Ahangarı, Arefeh Yahya, Sogand Khandan Nematı, Kıyana Davanı, Melika Mafı, Soraya Jafarı, Shabnam Asgarzadeh, Lıda Aleagha, Zıba Hashemı, Behnaz Rouzbahanı, Rahıl Moslehı, Maral Nourı, Elaheh Lahıjanıyan, Zahra Rajabı, Mahdıeh Mardan, Foruzan Niati, Morvarid Sabur, Mahsa Esmaili, Maryam Molai

   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak Karabayönce VatanSergiPen Pulseİranlı SanatçılarNeta Art Sanat Galerisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
Erzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldı
Erzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldı
Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
Türkiye ilk 7 ayda 24 milyon 963 bin 886 yabancı ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye ilk 7 ayda 24 milyon 963 bin 886 yabancı ziyaretçiyi ağırladı
KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak
KüçükÇiftlik Park’ta Horona Durulacak
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek
Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor
Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor
REHBER KÖPEKLER  7. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE
REHBER KÖPEKLER  7. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE
 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor
 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans