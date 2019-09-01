“Pen Pulse” İranlı Sanatçıların Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Neta Art Sanat Galerisi, Organizatörlüğünü Yeganeh Soltani ile Mohsen Mohammadzadeh’in yaptığı Sergi Koordinatörü Mahdiyeh Mardan’ın Karakalem Resim hocası arkadaşı Mohammad Afshari’nin Atölye öğrencilerinin Karma Resim Sergisi “Pen Pulse” sanatseverleri ağırlıyor. 24 Ağustos 2019 günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçıların çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sanata gönül vermiş İranlı sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

İran’ın hemen hemen her bölgesinden sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçıların sergisi, 31 Ağustos gününe kadar İstanbul-Kadıköy’deki Neta Art Sanat Galeri’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

Melika Keshmırı Esfand Abad, Najme Kashef, Sanoz Soltanı, Pegah Bakhshayeshı, Masumeh Talebı, Arezu Bozorgmehrı Rad, Zahra Rezayı Babareshanı, Yekta Bakhtıyarı, Zahra Zabetıan, Sharareh Jokar, Nıloufar Karımızandı, Nasım Khademıravandı, Sayeh Barı, Asal Soltanı, Sara Abbası, Maryam Afshar, Zeynab Davoudı, Shohrem Arjmand, Hamıdeh Shıranjang, Romına Dadres, Nasım Khademıravandı, Parısa Talebzedtorgbe, Mahdıeh Ardestanı, Masoumeh Khalaj, Naghmeh Dashtınejad, Sahar Hosseınnejad, Mohaddeseh Ahangarı, Arefeh Yahya, Sogand Khandan Nematı, Kıyana Davanı, Melika Mafı, Soraya Jafarı, Shabnam Asgarzadeh, Lıda Aleagha, Zıba Hashemı, Behnaz Rouzbahanı, Rahıl Moslehı, Maral Nourı, Elaheh Lahıjanıyan, Zahra Rajabı, Mahdıeh Mardan, Foruzan Niati, Morvarid Sabur, Mahsa Esmaili, Maryam Molai