Papatyanın Yaprakları kitabının imza günü Down Cafe’de yapıldı

Çocukların naifliği sıcaklığı ile sevgi dolu bir gün geçirdik hep beraber. Mutfaklarında enfes yemeklerin piştiği Cafede, sunumu garsonluk yapan çocuklar sağlıyor, daha sonra kitabımı imzaladım ve isteyenler çocukların elleriyle yaptığı kokulu taşlardan da aldırlar ve en sonunda da hareketli müziklerle dansla günü keyifle tamamladık. Sizler de mutlaka gidin görün mutlu olacağınıza eminim. Başta Esin Yağmurdereli olmak üzere, Atilla Kaplakarslan, Tayyar Işıksaçan, Cem Özkök, Fatih Ömercikoğlu, Hürriyet Turnalı, Ece Maçıkan, Behiye Yavuz Öztürk, Derya Kulluk, Saruhan Singen, Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü Kemal Sallı, Yazarımız Yaşar Şenyüz ve sevgili teyzeciğim Hülya Yılgı ile muhteşem güzellikte unutulmaz bir gün yaşadık, çok teşekkürler gönül dostlarına. Kitabımın imza günleri devam edecek takipte kalın dostlar. instagram: fundaakosmanerman