“Pandemiden Sonra”nın Kazananları Belli Oldu

İSTANBUL- Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nin “Pandemiden Sonra” adlı ödüllü öykü yarışmasında jüri koltuğuna sanat ve edebiyat dünyasının seçkin isimlerinden Nermin Mollaoğlu, Ömür Kurt, Göktuğ Canbaba, Özden İnal, Aslı Perker, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal ve Hakan Akdoğan oturdu.



TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖYKÜLER YARIŞTI



Türkiye’nin dört bir yanından katılan yarışmacıların birbirinden başarılı öyküleri, jüri üyelerini seçim yapmakta zorladı. Ayşe Erbulak, katılımın beklenenin çok üstünde olduğunu ve bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.“Genç” ve “Yetişkin” olmak üzere iki farklı kategoride yarışan öykülerin kazananlarına Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nden burs ve kitap setleri hediye edildi. Dereceye girenlere ayrıca yıllar önce kaybettiğimiz Altan Erbulak’ın unutulmaz imzasından Matrak Sanat tarafından özel olarak dizayn edilmiş plaketler takdim edildi. Jüri üyelerine de günün anısı olarak oyuncu ve seramik sanatçısı Ceren Erginsoy tarafından özel olarak üretilen ve Altan Erbulak’ın çizimlerini taşıyan seramikler verildi.



DAĞHAN KÜLEGEÇ YAYINLARI’NDAN 20 YENİ KİTAP

Pandemi önlemleri altında gerçekleştirilen ödül töreni, iki farklı kutlamaya da ev sahipliği yaptı. Törende hem Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nin yeni binasının açılışı hem de Ayşe Erbulak’ın 7’nci kitabı “Cinayet A.Ş.”nin okurla buluşması kutlandı. Törende hazır bulunan Dağhan Külegeç de “Ne olursa olsun bizim görevimiz sanat ve edebiyatı sanatseverler ve edebiyat tutkunlarıyla buluşturmak” diyerek konuklarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ünlü oyuncu, Dağhan Külegeç Yayınları’nın ekim ayında 20 yeni kitabı okurlarla buluşturacağının da müjdesini verdi.

Haber: Elif Hayvalı