PANDEMİ SONRASI İLK İMZA…

BURHAN AKDAĞ

İclal Aydın, yeni kitabı “Söylenmemiş Sözler”in ilk imza gününü normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde Kemerburgaz Kent ormanı Ormanı’nda yapılan Doğal Yaşam Günleri etkinliğinde yaptı.Bu yıl 4.kez, şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'YENİ BİR YAŞAM' etkinlik alanında Happy Nest ve YBY tarafından gerçekleşen Doğal Yaşam Günlerinde İclal Aydın okuyucuları ile buluştu kitabını imzaladı bol bol sohbet ederek normalleşmenin tadını çıkardı..

Merakla beklenen yeni kitabı 'Söylenmemiş Sözler'i yayınlayan ünlü yazar İclal Aydın, uzun bir aradan sonra okurlarıyla ilk kez yüz yüze buluşmanın heyecanını 'Doğal Yaşam Günleri'nde yaşadı.

Çok sayıda hayranı ile açık havada buluşan İclal Aydın, kitap imzalatmanın sohbet etmenin ve fotoğraf çektirmenin keyfini çıkardı..