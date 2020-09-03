PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı sınırlı sayıda seyirci alınan New York'taki geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. Televizyondan ve internetten izlenen gecede dokuz dalda aday gösterilen Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil beş ödül kazanırken, BTS de dört ödülle törenin yıldızı oldu.