PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ

HABER: NEDRET HOTUN
Pandemiden bu yana ABD’de yapılan ilk büyük ödül töreni seyircisizdi, performansların çoğu da önceden kaydedildi.
MTV Video Müzik ödüllerine Lady Gaga’nın maskeleri damga vurdu
Töreni 5 ödülle tamamlayan Lady Gaga gecenin yıldızı oldu. Lady Gaga her ödülünü başka bir kostüm ve maske ile aldı.
Lady Gaga ve dansçılarının maskeli performansları dikkat çekti.
Değişik kostümlerini birbirinden ilginç maskeleri ile tamamlayan Lady Gaga, boynuzlu maskesi ile ilgi çekti. ABD medyası Lady Gaga’nın maskeleriyle töreni gölgede bıraktığı yorumunda bulundu.
İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları;
YILIN KLİBİ
The Weeknd - Blinding Lights
YILIN ŞARKICISI
Lady Gaga
YILIN ŞARKISI
Lady Gaga ve Ariana Grande -
Rain On Me
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Lady Gaga ve Ariana Grande
Rain On Me
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
Doja Cat
EN İYİ POP ŞARKISI
BTS - On
EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Megan Thee Stallion - Savage
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Coldplay - Orphans
EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI
Machine Gun Kelly - Bloody Valentine
EN İYİ LATİN ŞARKISI
Maluma ft. J Balvin - Qué Pena
EN İYİ R&B ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights
EN İYİ K-POP ŞARKISI
BTS - On
SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP
H.E.R. - I Can't Breathe
EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP
Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U
EN İYİ GRUP
BTS
EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI
CNCO - MTV Unplugged At Home
EN İYİ KLİP YÖNETİMİ
Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)
EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)
EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ
Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)
EN İYİ KLİP GÖRSEL EFEKTİ
Dua Lipa - Physical - Warner Records (Görsel efekt: EIGHTY4)
EN İYİ KOREOGRAFİ
BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)
EN İYİ KURGU
Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)
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