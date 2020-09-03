Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1084
ALTIN
462.109
DOLAR
7.4081
STERLİN
9.8796
EURO
8.7605
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10...
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi...
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya...
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı sınırlı sayıda seyirci alınan New York'taki geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. Televizyondan ve internetten izlenen gecede dokuz dalda aday gösterilen Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil beş ödül kazanırken, BTS de dört ödülle törenin yıldızı oldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 13:59
9 Okunma
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ

HABER: NEDRET HOTUN

Pandemiden bu yana ABD’de yapılan ilk büyük ödül töreni seyircisizdi, performansların çoğu da önceden kaydedildi.

MTV Video Müzik ödüllerine Lady Gaga’nın maskeleri damga vurdu

Töreni 5 ödülle tamamlayan Lady Gaga gecenin yıldızı oldu. Lady Gaga her ödülünü başka bir kostüm ve maske ile aldı.

Lady Gaga ve dansçılarının maskeli performansları dikkat çekti.

Değişik kostümlerini birbirinden ilginç maskeleri ile tamamlayan Lady Gaga, boynuzlu maskesi ile ilgi çekti. ABD medyası Lady Gaga’nın maskeleriyle töreni gölgede bıraktığı yorumunda bulundu.

​​​​​​​

İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları;

YILIN KLİBİ

The Weeknd - Blinding Lights

YILIN ŞARKICISI

Lady Gaga

YILIN ŞARKISI

Lady Gaga ve Ariana Grande -
Rain On Me

​​​​​​​

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Lady Gaga ve Ariana Grande
Rain On Me

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Doja Cat

EN İYİ POP ŞARKISI

BTS - On

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Megan Thee Stallion - Savage

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Coldplay - Orphans

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine

EN İYİ LATİN ŞARKISI

Maluma ft. J Balvin - Qué Pena

EN İYİ R&B ŞARKISI

The Weeknd - Blinding Lights

EN İYİ K-POP ŞARKISI

BTS - On

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

H.E.R. - I Can't Breathe

EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

EN İYİ GRUP

BTS

EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI

CNCO - MTV Unplugged At Home

EN İYİ KLİP YÖNETİMİ

Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)

EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)

EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)

EN İYİ KLİP GÖRSEL EFEKTİ

Dua Lipa - Physical - Warner Records (Görsel efekt: EIGHTY4)

EN İYİ KOREOGRAFİ

BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)

EN İYİ KURGU

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİNEDRET HOTUNÖnce Vatan GazetesiMTV Ödülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ '' Kadı Burhaneddin 3. Şiir Yarışması ''
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ '' Kadı Burhaneddin 3. Şiir Yarışması ''
YENİ SİNEMA FİLMİ KAYGISIZ BAŞ’IN ÇEKİMLERİNİ TAMAMLADI 
YENİ SİNEMA FİLMİ KAYGISIZ BAŞ’IN ÇEKİMLERİNİ TAMAMLADI 
Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor
Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi
UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi
UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi
Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı
Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı
Atatürk'ün eşyaları, Antalya Akvaryum'da sergileniyor
Atatürk'ün eşyaları, Antalya Akvaryum'da sergileniyor
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI MÜRACATLARI DEVAM EDİYOR
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI MÜRACATLARI DEVAM EDİYOR
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim