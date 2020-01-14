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Özkan Gencer’in “Kelile ve Dimne” Sergisi

Özkan Gencer’ in “Kelile ve Dimne” başlıklı Kişisel Resim Sergisi, Kelimat Sanat Evi‘nde 11 Ocak 2020‘de sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile her biri  farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan sanatçının eserleri  ile açıldı. Sanatçının eserleri kokteyl eşliğliğinde katılım sağlayan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Özkan Gencer’in “Kelile ve Dimne” Sergisi

Özkan Gencer’ in “Kelile ve Dimne” başlıklı Kişisel Resim Sergisi, Kelimat Sanat Evi‘nde 11 Ocak 2020‘de sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile her biri  farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan sanatçının eserleri  ile açıldı. Sanatçının eserleri kokteyl eşliğliğinde katılım sağlayan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

14 Ocak 2020 Salı 17:05
6 Okunma
Özkan Gencer’in “Kelile ve Dimne” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçı Özkan Gencer 1970 İstanbul doğumlu, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. Halen bir özel öğretim kurumunda resim öğretmeni olarak görev yapmakta ve çalışmalarını İstanbul'da bulunan özel atölyesinde sürdürmektedir.

Sanatçı Özkan Gencer; sanatseverlerin Vincent Van Gogh benzetimine tabirli eserlerine dair anlatımını şu şekilde ifade etmiştir...

“Dünya’ya sahip olanın Dünya’sında bir şey olmaz”
Hikaye şu şekildedir.
Bir çocuğun masumiyetiyle, Yaralı Karga’nın Kral Baykuş’la buluşmasında; mizahın aksine bizleri diri belleğe geri döndürüp geçmişin felsefesini bugünün diliyle hayata döndürmek. Hint mistisizmi (yokluk ve varlık kavramları) ile İslam mistisizmi ve tasavvufu arasında varlık, yokluk, var oluş, gıpta, eğlence, tecelli, anlama, öngörü ve benzerleri açısından aralarındaki ilişkiye hızlı bir bakış atacak olursak görsel tecrübenin derinliğini kavramış oluruz. Çünkü Kelile ve Dimne; hayal ürünü ya da kültürel mirastan doğan bir hikaye olmaktan çıkmış, düşünceye ve gerçeğe yaklaşmıştır. Kelile ve Dimne yolculuğu duygu ve renklerle zenginleştirilmiş görsel bir dünyaya götürüyor. Burada en derin etki irfan ya da tasavvuf mizacı yoluyla gerçekleşmiş oluyor. Resimlerimde kullandığım anlatım dili, toplumsal sorunların ele alınmasına istisnai düzeyde bir cesaret ve hürriyet ortaya koyuyor ve tasavvufçuların şathiyelerine daha yakın bir yapı katıyor. Ancak bu; geçici, gündelik ve fani şeyleri görmesine engel olmuyor.


Kelile ve Dimne… Hint felsefesini, Pers zekasını ve Arap dilinin akıcılığını bir araya getirmiş oluyor. Kelile ve Dimne, birçok Doğu uygarlığının art arda yazıp düzenledikten sonra yeniden kaleme aldığım, ardından Batı kültürlerinin sindirip yeniden ürettiğim bir kitaptır. Çünkü insanı hayvan mantığıyla ortaya koyor.
Birinin adı Kelile diğerinin adı Dimne olan iki dişi çakalın öyküsüdür bu. İsimlerini bitkiler aleminden alan iki varlık, hayvanlar alemi üzerinden insanı anlatıyorum. Kelile ve Dimne, yolsuz yöneticilerin ve onların ikiyüzlü maiyetlerinin eleştirildiği, hayvanların ağzından anlatılan bir öyküdür. Bütün dünyaya yayılan bu hikayeler anlatım dokusuyla hoş, eğlendirici ve bütün insanlığa yararlı olması için hayvanların ağzından anlatılmıştır.

 “Kelile ve Dimne” görülmesi gereken resim sergisi; Koşuyolu, Katip Salih Sk. No: 106 Kadıköy -İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
özkan GencerKelile Ve DimneSergiönce VatanZambak Karabay
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