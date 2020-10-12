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ÖZKAN AKBULUT KİMDİR ?

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:43
23 Okunma
ÖZKAN AKBULUT KİMDİR ?

ÖZKAN AKBULUT KİMDİR ?

Pendik İstanbul’da ikamet eden Özkan Akbulut 42 yaş ve eşinden ayrı 2 çocuk babası

Yaklaşık 25 yıldır sanat camiasıyla figüranlık ve yakın diyaloglu filmlerde rol aldı

İnternet filmleri çekmeye başlayan Özkan Akbulut yönetmen senarist ve aynı zamanda radyo kanalında dj’lik yapmaktadır

Tüm Sanatçılar Derneği İstanbul aktörlerden sorumlu il başkanı ve

İstanbul dj lerden sorumlu ilçe başkanı

FİLM ÇEKİMLERİ

En çok beğenilen çektiği filmleri

İkibinler

Son Tetik

ve en çok beklenen film Kaçış Yok Taşlıparis

ÖZKAN AKBULUT 

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NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.10.2020 11:47
Anahtar Kelimeler:
ÖZKAN AKBULUT KİMDİRNihat İlikçioğlu
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