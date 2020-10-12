ÖZKAN AKBULUT KİMDİR ?
Pendik İstanbul’da ikamet eden Özkan Akbulut 42 yaş ve eşinden ayrı 2 çocuk babası
Yaklaşık 25 yıldır sanat camiasıyla figüranlık ve yakın diyaloglu filmlerde rol aldı
İnternet filmleri çekmeye başlayan Özkan Akbulut yönetmen senarist ve aynı zamanda radyo kanalında dj’lik yapmaktadır
Tüm Sanatçılar Derneği İstanbul aktörlerden sorumlu il başkanı ve
İstanbul dj lerden sorumlu ilçe başkanı
FİLM ÇEKİMLERİ
En çok beğenilen çektiği filmleri
İkibinler
Son Tetik
ve en çok beklenen film Kaçış Yok Taşlıparis
ÖZKAN AKBULUT
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NİHAT İLİKCİOĞLU
Önce Vatan Gazetesi
Duyguların Adresi Yönetmeni
e. posta: [email protected]
https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/
Tel. 0 532 764 44 48
Önce Vatan Gazetesi