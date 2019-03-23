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Özel bir kitap

Mona Kitap, Şükran Kozalı’nın “Hafifletilmiş Bir Tutunamayan” adlı yeni romanını yayımladı.

Özel bir kitap

Mona Kitap, Şükran Kozalı’nın “Hafifletilmiş Bir Tutunamayan” adlı yeni romanını yayımladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:38
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Özel bir kitap

İSTANBUL

HABER MERKEZİ

Şükran Kozalı, yeni romanında Türk edebiyatının ölümsüz klasiği Tutunamayanlar’dan ilham alarak odalarda sıkışmış, nefes alamayan kadınlar gerçeğine okurunu tanıklık ettiriyor.

Selin, kadının içindeki tutunamayan… Toplumun istediği benimsediği kadındır. Bir milletvekili olan kocasının, Charlie Chaplin gibi dans etmesini arzular, ama Ankara’nın yoğun siyasi gündeminde Boran’ın romantizme ayıracak vakti yoktur. Yağmurlu geçişler, karların pisliği, güneşin kırgın kızgınlığı ama en çok da “tutunamamak” onun sağlığını ve evliliğini tehdit etmeye başladığında, bir değişim yapma zamanı geldiğini hisseder.

“Sevginin, aşkın tadına yeniden bakmalı, ahlak sorununu Selin’e bırakmalıydım. İnsan olarak çok eksiğim vardı. Her şey yarım bırakılmıştı hayatımda; çocukluk, ergenlik, gençlik, evlilik, annelik… Ama ben bütün bu olanları hayra yorulan bir rüya gibi gördüm.”

Selin, hayata yeniden başka türlü karışmaya hazırdır. Bir hesaplaşmadır bu. İlk iş olarak yalnız kendisine ait bir evi olmasına ve içini mahremiyetiyle döşemeye karar verecektir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.03.2019 16:42
Anahtar Kelimeler:
TutunamayanlarTürk EdebiyatıRomanşükran KozalıKitap
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