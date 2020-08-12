Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin...
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp...
“Nar ve domates kısırlık riskini azaltıyor”
“Nar ve domates kısırlık riskini...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

Trabzon'da, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla açılan Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçi akınına uğruyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05
0 Okunma
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

TRABZON - Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ortahisar Ayasofya Camii’nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

2 YIL SONRA CEMATİYLE BULUŞTU

İstanbul’da Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından Trabzon’da, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyonu başlatılan Ortahisar Ayasofya Camii de ibadete açılmış oldu. Cami, 2 yıl süren çalışmaların ardından cemaatiyle buluşurken, yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Tarihi mekanda, bir yandan ibadet yapılırken, diğer yanda tarihi dokuyu görmek isteyenler ise gezi ve incelemelerini sürdürüyor. Tarihi mekanda fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü. Bu sistem; namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra, namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilere açılıyor.

Çevre düzenlemesi de yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, turizm sezonu olması nedeniyle, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçiler, tarihi mekanda sıkça anı fotoğrafı çekip, öz çekim de yapıyor.

'YENİ HALİNİ DE BEĞENDİK'

İstanbul’dan gelen ziyaretçi Dila Efecan, "Trabzon’a yeni geldim. Ayasofya Camii'ni ziyaret ettik. Yeni halini sevdik, güzel olmuş. Eski halini de seviyorduk. Yeni halini de beğendik. İçeride yapılan düzenleme çok etkili olmuş" dedi.

'ÇOK MUAZZAM BİR ESER'

Ortahisar Ayasofya Camii'ni ilk kez ziyaret eden Doğukan Erdoğan ise, "İlk kez ziyaret etmeme rağmen gayet etkileyici bir tarihi eser. Özellikle güney cephesinden Adem’in yaratılışından başlayıp tekrardan dünyaya dönmesiyle alakalı figürler şahane. Çok muazzam bir eser" diye konuştu.

'ŞİMDİ ÇOK GÜZEL OLDU'

Trabzon'da yaşayan Güngör Öksüz de restorasyonu beğendiğini söyleyerek, "Eski hali biraz döküntü olmuştu. Şimdi çok güzel oldu. Dışarıdan gelip gören herkes burayı çok beğeniyor. Şahsım olarak ben de çok beğeniyorum. Trabzonluyum, haftada iki üç kere kafa dinlemeye gelirim buraya. Doğa, tarih ve şehrin iç içe olduğu bir yer burası. Trabzon’un her yeri güzel ama burası ayrı bir güzeldir" ifadelerinde bulundu.      

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ortahisar Ayasofya CamiiTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN MERHAMET KİTABI
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN MERHAMET KİTABI
HÜZÜN SENFONİSİ’YLE ERDEME KAVUŞAN GÜLER ERDEM’İN ŞİİR KİTABI ÇIKTI
HÜZÜN SENFONİSİ’YLE ERDEME KAVUŞAN GÜLER ERDEM’İN ŞİİR KİTABI ÇIKTI
67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 40 eser ortaya çıkardı
67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 40 eser ortaya çıkardı
Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli
Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli
TÜRKİYE’YE DUYURUMUZDUR! 
TÜRKİYE’YE DUYURUMUZDUR! 
Devrek’te 'Baston Müzesi' ziyaretçileri bekliyor
Devrek’te 'Baston Müzesi' ziyaretçileri bekliyor
'Beyaz cennet'te utandıran görüntüler
'Beyaz cennet'te utandıran görüntüler
Tarihi Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılıyor
Tarihi Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılıyor
Fecr filmi 14 Ağustos'ta tüm sinemalarda...
Fecr filmi 14 Ağustos'ta tüm sinemalarda...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı