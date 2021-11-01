“ORIGINAL” Sergisi - La Visione Art Gallery 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alper Güney, Amine Kılıç, Ayşenur Özer Güloğlu, Birsu Hilal Eser, Ceyda Demirtaşlı, Çiğdem Onat Salur, Çiğdem Yöney, Dilevin Özel, Ela Süer Aydınlar, Gamze Selçuk, Hande Altunçer, Hazal Türer, İnci Erek, Lale Alizade, Melis Özler, Nezaket Cesur Kırşan, Nihan Çakır, Pelin Yörükoğlu, Şule Bayrak, Tuba Değirmenci Üstel, Yasemin İşcan Bozkurt, Yağmur Ateş, Yağmur Ergün, Zeynep Kazmacı Organer, Zeynep Vardar

“ORIGINAL” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 4 Kasım 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Yaman Pakdil