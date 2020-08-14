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ORHAN ŞAHİNOĞLU/TENASÜH

ORHAN ŞAHİNOĞLU, OKURLARIYLA BULUŞTURMAYA HAZIRLANDIĞI “TENASÜH” ADLI KİTABINI ANLATIYOR

14 Ağustos 2020 Cuma 15:21
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ORHAN ŞAHİNOĞLU/TENASÜH

HABER: AYŞENUR MAMA

Geçtiğimiz aylarda “Zühra” adlı ilk kitabını okurlarıyla buluşturan başarılı yazar Orhan Şahinoğlu’nun “Tenasüh” adlı ikinci kitabı, önümüzdeki aylarda raflarda yerini alacak. Şahinoğlu, Tenasüh’e dair şunları söyledi:

Öldükten sonra tekrar dünyaya gelme anlamına gelen “Tenasüh” adını verdiğim romanımda insanların yaşamı boyunca hep bir sır olarak kalan, her düşüncesinde korku ve sıkıntı yaratan ölüm gerçeğini farklı bir perspektiften ele almaya çalışıyorum. “Tenasüh” 5 ana karakterden oluşacak olan bir roman olarak okuyucularımın karşısına çıkacak. Roman, kişilik ve yaşam tarzı olarak birbirinden farklı 5 ana karakterin hayatları boyunca en sevdikleri, en güvendikleri yakınlarını aniden kaybetmeleri ile farklı bir boyut kazanıyor. Hikâyenin en can alıcı noktası ise; ana karakterlerin kaybettikleri yakınlarının 1 saatliğine dünyaya gelip, hayatlarında yaptıkları hatalar hakkında verdikleri öğütler ve onları doğruya yönlendirmede başlarından geçen olaylardır. “Tenasüh” biraz mistisizm, biraz felsefe, biraz mantık, biraz parapsikoloji, biraz sufizim, biraz da insan hayatındaki ruhsal geçiş evlerini barındıran temel ilimleri kapsayacak. İlk romanım olan Zühra’dan tüm yönüyle farklı olan bir romana hazırlanıyorum. Roman bittiğinde okurun bakış açışını değiştirecek, okuyana yön verecek bir eser çıkartacağımı düşünüyorum. Bunun yanı sıra okuyucularıma sürprizlerim de olacak.

(KAYNAK: YENİ ÇAĞRI GAZETESİ)

Anahtar Kelimeler:
Orhan ŞahinoğluTÜNASÜHKitap
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