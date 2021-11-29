ONUR ÇETİN’İN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

HABER: YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA

1985 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelen kıymetli söz yazarı, aranjör ve müzik direktörü Onur Çetin, henüz dokuz yaşındayken sahnedeki yerini alarak adından söz ettiren başarılı bir isimdir.





Türk Batı Müziği dalında eğitim almıştır. Piyano ve gitarı büyük bir ustalıkla çalan sevgili Onur Çetin, dinleyenlerini büyüleyerek hayran kitlesine günden güne yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda “Buz Mavisi” adlı eseriyle ilgili talihsizlik yaşayan kıymetli sanatçımız eserini internetten kaldırmıştı. Sevilen sanatçı Onur Çetin, bugünlerde uzun yıllar sonra sahnelere dönmenin ve “Buz Mavisi” adlı eserini bu kez kendi sesinden seslendirmenin heyecanını yaşıyor, yaşattırıyor. Pandemi sebebiyle sahnelere ara verdiği dönemde boş durmayarak sosyal medya üzerinden paylaştığı kendisine ait alıntı ve şiirlerle büyük bir hayran kitlesi yakalayan, adeta bir müzik fabrikası olan değerli sanatçı, Haziran ayında, sevdalıların kalplerini ısıtacak, “Beşinci Mevsim” adlı eserinin yanı sıra sürpriz çalışmalarla da karşımızda olmaya devam edecek. Aynı zamanda doğa aşığı olan sanatçı, geçtiğimiz yaz döneminde yaşanan üzücü yangın olaylarından etkilenerek, “Doğa için haykırışımdır” diye nitelendirdiği eseri için de yakın zamanda klip çalışmalarına başlayacak. (Hassasiyetinden dolayı kendisini tebrik ediyorum).

“Ruhumdan dökülen her parçayı herkese aktaracağım”, diyen ve yeni single çalışmasına başlayan sevgili Onur Çetin’ e bizlerde tekrar hoş geldin diyor, güzel ruhundan dökülerek kulaklarımızın pasını silecek yeni olan eserlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hoş geldin güzel dostum…