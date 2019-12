OnH Yeni Yıl Festivali...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergide eserleri olan sanatçı Müjgan İşler kendini anlattı. “Giresun, Şebinkarahisar doğumyum.“Çocukluğumdan itibaren el sanatlarıyla çok ilgim oldu. Yaz tatillerinde sürekli kurslara giderdim. Bir dönem Halk Eğitim’de makine nakış eğitmenliği yaptım. Sonra evlendim. Uzun yıllar eşimle birlikte muhasebecilik yaptım. Eşim hala devam ediyor. Büroda çalışırken çocukluğumdan beri gelen bir şeylerle uğraşmayı, üretmeyi, o tür şeyleri sürekli hayal ediyordum. Çalışıyordum ama sadece çalışıyordum. İşimi en iyi şekilde yapmaya uğraşıyordum tabii. Emekli oldum ve çocukluğumdaki hayalime geri döndüm diyebilirim.” dedi...ve çalışmalarına dair şu sözleri ifade etti...

“Aslında mutluluk da, mutsuzluk da geçici bir şey bence. Mesela şu çalışmaları yaparken birçok şey düşünüyorum, her şey aslında geçici. Bunu yapıyorsun, o anda mutlusun ama seni düşündürüyor, içselleştiriyor, gerçekten çok güzel; insan ruhuyla bütünleşiyor. O hızlı yaşamın içinden kendini çekmiş bir hale geliyorsun. O huzur, her şeyin önünde geliyor. Her şey bitiyor. Hayattayken, hala nefes alıp verebiliyorken bunun farkına varabiliyorsak ne mutlu.” diyerek sözlerini tamamladı...

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları Yeni Yıl Festival’inde aynı çatı altında topladı.