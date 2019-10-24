ÖNCE VATAN GAZETESİ’nde "ÜCRETSİZ" KİTABINI TANIT

NİHAT İLİKCİOĞLU



Değerli yazarların ve seçkin şairlerin gereksinimlerini sağlamanız için Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni Nihat İlikcioğlu sizlere şartsız, kuralsız ve hiçbir kar sağlamadan daha iyi bir hizmet vermeyi ilke edinmiş olup Önce Vatan Gazetesi aracılığıyla yayınlayacağı işte o devasal sayfamız…



KİTAP TANIT



Yılların birikimi kitap mı çıkardınız ?



Çıkardığınız kitabınızı yayınevi tanıtımını yapmadı mı ?



Kitabınızı tanıtmak istiyorsunuz ama tanıtamıyor musunuz ?



Kitabın maliyeti kadar reklam için ücret mi istiyorlar ?



İşte büyük bir imkan



Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni Nihat İlikcioğlu sizlere bir acil servis gibi yetişti.



Hangi tür kitap ve dergi çıkardıysanız Şiir, Hikaye, Makale, Deneme, Çocuk Kitapları, Mesleki, Antoloji, vb. gibi bir çok kitapları ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’ KİTAP TANIT ‘’ köşemizde okuyucularla buluşturup ‘’ ÜCRETSİZ ‘’ tanıtabilirsiniz.



Kitabım var ama yıllar önce çıkarmıştım yine tanıtabilir miyim dediğinizi duyar gibiyim.



Elbette tanıtabilirsiniz. Yazdığınız eserin tarihi vardır ama d/okunma tarihi yoktur.



Her daim d/okunur ve okunmayan kitap yeni çıkmış sayılır.







KİTABIMI NASIL TANITABİLİRİM ?



Öncelikle facebook da Nihat İlikcioğlu ile arkadaş oluyorsunuz. Siz kendi isteğiniz, özgür iradenizle ‘’ Kitap Tanıtım ‘’ bilgilerini, tanıtım yazı metnini, kitap kapağını göndermeniz ve gazetede yayınladığım zaman facebook duvarınızda paylaşmak için arkadaşlık şartımız vardır.

Not: Facebook arkadaş sınırı 5.000 kişi ile sınır koyduğundan Nihat İlikcioğlu’nun https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu

takipçisi olarak da kitaplarınızı tanıtabilirsiniz yine yayınlanacaktır.



Kitap tanıtım yazı metnini ve kitap kapağını göndermek isteyen yazarlarımıza 3 seçenek sunulmuştur.





1. Kültür Sanat Edebiyat ve Yönetmeni Nihat İlikcioğlu'nun e. posta: [email protected] ile gönderiyorsunuz.



2. Kitap Tanıt facebook grubumuzdan https://www.facebook.com/ groups/483467285048625/?epa= SEARCH_BOX da kitabınızın tanıtım metni yazısını ve kitabın kapağını facebook da konuşma panelinden Nihat İlikcioğlu’na paylaştım diyerek https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu bildiriyorsunuz.



3. Facebook kendi duvarınızdan paylaşıyorsunuz. Facebookdan gönderdiğinizi bir kez daha konuşma panelinden Nihat İlikcioğlu’na https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu bildiriyorsunuz hemen facebook sayfanızdan alınarak gazetede yayınlanmak üzere hazırlanıyor.



FOTOĞRAF ŞART MI ?



Şairlerimizin ve yazarlarımızın kitaplarının kapak resimleri tanıtım için etkilidir. İsterseniz şahsınızın kendi fotoğrafınızla kitap tanıtım metni de yayınlatabilirsiniz. Kitap kapağı ve tanıtım metni yazısı yayınlanacağı için tedbir ve güvenlik açısından YAYINEVİ’’nden izin almaları gerekmektedir.



Kitap kapağını facebook da sohbet – yazışma panelinden ya da e.mail { [email protected] } ile gönderebilirsiniz…



Sorularınızı, sorunlarınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, isteklerinizi ve şikayetlerinizi bekliyorum



NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/ nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48