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Onay Akbaş “Çizgi, Bir Uçtan Öbür Uca”

Beşiktaş Belediyesi, Ressam Onay Akbaş’ın kişisel desen sergisine ev sahipliği yapıyor.

03 Nisan 2022 Pazar 21:43
Onay Akbaş “Çizgi, Bir Uçtan Öbür Uca”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçı’nın, 2021 yılının Eylül-Ekim aylarında Paris Galerie Heart'da gerçekleşen ve kapsamlı eskiz-desen çalışmalarının yer aldığı “Çizgi, Bir Uçtan Öbür Uca - Traits, D'un Bout à L'autre” adlı kişisel desen sergisi, 30 Mart - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında tarihi Hüsrev Kethüda Hamam’ında sanatseverlerle buluşuyor.


Sanatsal çalışmalarını 34 yıldır yaşadığı Paris’te sürdüren Ressam Onay Akbaş, bu sergisinde 1984-2022 yılları arasında ürettiği eserlerinin özenle saklanmış eskizlerini ve desenlerini bir araya getiriyor. Sanatçı, “Fikirden Esere” ulaşan yaratım sürecindeki serüveninin kapılarını aralıyor ve sanatseverleri eserlerinin mutfağına davet ediyor. Ziyaretçilerin, Onay Akbaş’ın eserlerinin tamamıyla ilgili bütünleyici bir fikir sahibi olmalarını hedefleyen bu sergide 250 eskiz ve desen sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, belediyemizin ev sahipliğinde ve Beltaş A.Ş. katkılarıyla, Brieflyart Sanat Organizasyon-Baran Curoğlu koordinatörlüğünde; Mimar Sinan'ın önemli yapıtlarından ve sanat içerikli organizasyonlara ev sahipliği yapan tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nın gizemli atmosferinde yer alacak. Sergi vesilesiyle Yalın Alpay'ın kaleme aldığı ve ön sözünün Nedim Gürsel imzasını taşıyan (Türkçe - Fransızca) çift dilli kapsamlı bir desen kitabı da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Onay Akbaş / Eskizler - Desen Sergisi
“Çizgi, Bir Uçtan Öbür Uca - Traits, D'un Bout à L'autre”
Sanatçı Onay Akbaş, fikir ve yaratıcılığın, bir tür paralel gerçeklik yaratma iddiası taşıyan sanatta, “Çizgi”nin form yaratma eylemindeki mutlak gerekliliğinin bilinciyle, başlangıçtaki “Fikir-Duyum” halinden “Dönüşüm-Öneri” haline geçişlerinde, eskizlerinin, eserlerinin “Pusulaları” olmalarına izin verir. Var olan, geçişken olsalar bile her türlü “Form”un, varsayımsal, sezgisel, çoğunlukla da çizgisel sınırları (konturları) olduğunu savlayan sanatçıya göre çizgisel dış sınırlar (konturlar) aracılığıyla nesneler, düşünceler, “İçeriği” de sarmalayarak özgün oluşumlara, biçimlere, karakterlere dönüşürken kendi kimliklerini de oluşturup inşa ederler.

Sergi adresi;  Ortaköy, Muallim Naci Caddesi No: 21/A Beşiktaş/İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Onay AkbaşçizgiBir Uçtan Öbür UcaSergiZambak Karabayönce Vatan
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