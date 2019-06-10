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Ömür Eke “Tatlı Hayat” Sergisi Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde ...

Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde; kreatörlüğünü Erdinç Bakla’ nın yaptığı,  Rönesans dönemi sanatçılarından sonra ışığın peşinde izlenimci (Emprestyonist) ressamlardan etkilenmiş olan sanatçı Ömür Eke'nin Solo Resim Sergisi "Tatlı Hayat" 8 Haziran 2019 günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla açıldı. 

Ömür Eke “Tatlı Hayat” Sergisi Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde ...

Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde; kreatörlüğünü Erdinç Bakla’ nın yaptığı,  Rönesans dönemi sanatçılarından sonra ışığın peşinde izlenimci (Emprestyonist) ressamlardan etkilenmiş olan sanatçı Ömür Eke'nin Solo Resim Sergisi "Tatlı Hayat" 8 Haziran 2019 günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla açıldı. 

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:00
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Ömür Eke “Tatlı Hayat” Sergisi Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde ...

ZAMBAK KARABAY

BODRUM
Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, yağlıboya tekniğiyle Mitolojik kadın, tanrı kültlerinden kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan figüratif eserler yapan sanatçının eserleri çok beğeni aldı. Sanatçı Ömür Eke eserlerinin sergisinin Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi kurucusu olan yakın dönemde kaybedilen Cenap Tezer'in anısına olduğunu ifade etti...

Ressam Ömür Eke

Denizli doğumluyum. İlk , Orta ve Lise eğitimimi İzmir’de yaptım. 30 yıldır aktif olarak resim sanatının içindeyim. Bir müddet kendime ait Eke Sanat Galerisini çalıştırdım. Daha sonra üç arkadaş eğitime dayalı Atölye Mavi’yi kurduk bu bünyede Kent Kültürü Sanat Hareketini başlattık. Figüratif çalışıyorum. Beni etkileyen şey insan. Daha çok da kadınların ruh halleri resimlerimin konusunu oluşturuyor. Genellikle kent kadınını yapıyorum.

Kalabalık içindeki yalnızlıklar kadınlı - erkekli sosyal mekanlardaki soyutlanmışlıklar ilgi alanlarımı oluşturuyor. Her resmimin bir hikayesi var. Mitolojik kadın, tanrı kültlerinden ve çağın tüketimin kölesi olmuş içi boşaltılmış kadınına kadar hepsi var…

Genellikle tuval üzeri yağlıboya tekniği ile çalışıyorum. Bu tür çalışmalar katman katman oluşan derinlikli ve dokusal işlerde beni tatmin ediyor. Ayrıca yine tuval üzeri su bazlı akrilik çalışmalarda yapıyorum. Bu da beni boyanın çabuk kuruması adına çabuk ve spontane işler üretmeye itiyor. Ortaya çıkan hoş sonuçlarda beni mutlu ediyor.  Kendime ait bir kitabım var 2018'in başında çıktı.  Adı ‘Mavi Kalem’. Bu benim 20 yıllık gazete ve dergilerde ki yazılarımın derlemesiydi. Yerel bir gazete olan Deha 20’de 1998 yılında başladığım insana ve sanata dair yazılarımın ve devam eden süreçte ki hala devam ediyor çeşitli dergilerdeki toplumsal içerikli  yazılarımın konu çerçevesinde toplanmasından oluşmuştu. Daha önce birkaç arkadaş birlikte çıkardığımız iki kitabım daha var. Yazmak ayrı keyif ve yeni kitap projelerim var.


22 kişisel ve 24 karma sergiye katıldım.
Şu an kendi atölyemde resim çalışmalarımı sürdürüyorum. 



Çok sayıda sergiye katılmış olan sanatçının sergisi, 27 Haziran 2019 gününe kadar Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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BodrumDibeklihanönce VatanZambak KarabaySergiTatlı HayatErdinç Bakla Sanat GalerisiÖmür Eke
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