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ÖMER F. OYAL’IN YAZDIĞI, HAKAN ÇİMENSER’İN YÖNETTİĞİ UÇMAK “HEZARFEN AHMED ÇELEBİ” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hakan Çimenser’in yönettiği Uçmak “Hezarfen Ahmed Çelebi” oyununun gala gösterimi 10 Ocak Cuma akşamı Türk Hava Yolları sponsorluğunda Mecidiyeköy Büyük Sahnede gerçekleştirildi.

ÖMER F. OYAL’IN YAZDIĞI, HAKAN ÇİMENSER’İN YÖNETTİĞİ UÇMAK “HEZARFEN AHMED ÇELEBİ” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hakan Çimenser’in yönettiği Uçmak “Hezarfen Ahmed Çelebi” oyununun gala gösterimi 10 Ocak Cuma akşamı Türk Hava Yolları sponsorluğunda Mecidiyeköy Büyük Sahnede gerçekleştirildi.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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ÖMER F. OYAL’IN YAZDIĞI, HAKAN ÇİMENSER’İN YÖNETTİĞİ UÇMAK “HEZARFEN AHMED ÇELEBİ” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SEVGÜL KAYSERİLİOĞLU

İSTANBUL

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katılımlarıyla gerçekleştirilen gala seyirciden büyük ilgi gördü. 

Uçma sevdasına karşı koyamayan ve bu hayaline ulaşmak için tüm benliğini ortaya koyan Hezarfen Ahmed Çelebi’nin hikâyesini anlatan Uçmak “Hezarfen Ahmed Çelebi” adlı oyunda karakterlere Tolga Evren, Emir Çiçek, Fikret Urucu, Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Erdoğan Aydemir, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Kubilay Ünal, Ömer Faruk Çalışkan, Ege Demirci, Burak Batın Çelik, Abdurrahman Merallı ve kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor. 

Yazan: Ömer F. Oyal

Rejisör: Hakan Çimenser

Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Kostüm Tasarımı: Çevren Sarayoğlu

Işık Tasarımı: Akın Yılmaz

Müzik: Fırat Akarcalı

Koreograf: Orçun Okurgan

Akrobasi ve Şenlik Eğitmeni: Mehmet Kandemir

Video Mapping: DECOL New Media Studio

Dijital Sanat Yönetmeni: Amir Ahmadoglu

Minyatür Sanatçısı: Hilal Arpacıoğlu

Dramaturg: Selen Korad Birkiye 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sevgül KayserilioğluİstanbulHezarfen Ahmed çelebiOyunGalaönce Vatan
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