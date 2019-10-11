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“OLASILIK” Sergisi 

La Visione Art Gallery, 5 – 17 Ekim 2019 tarihleri arasında, Gizem Birim’in “Olasılık” sergisine ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçı Gizem Birim’in eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

“OLASILIK” Sergisi 

La Visione Art Gallery, 5 – 17 Ekim 2019 tarihleri arasında, Gizem Birim’in “Olasılık” sergisine ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçı Gizem Birim’in eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

11 Ekim 2019 Cuma 18:44
8 Okunma
“OLASILIK” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Gizem Birim, liseyi Pera Güzel Sanatlar Resim bölümünü tamamlayarak, 2011 senesinde Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar / Heykel bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra farklı alanlarda sanat çalışmalarında bulunmuş, 2012 yılında Devrim Erbil Atölyesi’ne asistan olarak baslamıştır. 5 yıl asistan olarak çalıştıktan sonra kişisel sergisini açmak üzere kendi çalışmalarına ağırlık vermiştir. Çesitli karma sergilere katılmış olup, 2019 yılında ilk kişisel sergisini açmaktadır. Olasılık sergisi, iki panelden oluşmaktadır. Kağıt üzerine hazırlanmış soyut detay çalışmaları, günümüzün yapısal bakış açısını yansıtırken, tuval çalışmaları hayal gücünün olası oluşumlarını represente ederler. Sanatçının hazırlamış olduğu çalışmalar, detaylara olan ilgisinin mükemmelliyetçi ve bilimsel tarafını yansıttığını anlatırken, tuval calışmaları ise ihtimalleri ve algı değişimini anlatıyor. 

  

İki farklı konseptin aslında hayal ve gerçeklik arasındaki bir Yin & Yang felsefesi gibi hem birbirine zıt hem de birbirini tamamlayan yönleriyle bizlere “Olasılık” ihtimalini sunuyor. Bu yüzden tuvallerin ve kağıt üzerine çizdiği desenlerin ortak noktasını ihtimallerin ötesinde bir yolculuk olarak adlandırmayı uygun bulduğunu söylüyor. Tuvaller ufku genişletirken, soyut detay çalışmalar ise ufak şeylerin bile hayatımızdaki önemi ve değeri konusundaki bakış açımızı genişletiyor. 

“Sınır Ötesi” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 17 Ekim 2019 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Gizem Günaçtı / Galeri Yöneticisi 0212 259 91 11

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Anahtar Kelimeler:
Olasılık Sergisiönce VatanSergiZambak KarabayLa Visione Art GalleryGizem Birim
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