OĞUZ ARAL VE GIRGIR EFSANESİ SERGİSİ AÇILIYOR

NEDRET HOTUN

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Silivri Belediyesinin katkılarıyla, Silivri Sanat Platformu tarafından Oğuz Aral ve GIRGIR Efsanesi Söyleşi ve Sergi düzenlenecek. Etkinlik 07 Eylül 2021 tarihinde, saat 13.30'da Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda etkinliği duyurarak Silivri Belediyesine teşekkür etti. Yılmaz paylaşımında, “Büyük Usta Oğuz Aral ve Gırgır Efsanesi Sergisi 7 Eylül'de başlıyor. Silivri Belediyesine teşekkürler.” İfadelerine yer verdi.