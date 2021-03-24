OGÜN SANLISOY ‘YAŞAMAYA DEVAM’ DİYOR

HABER: NEDRET HOTUN

Rock müziğin güçlü temsilcilerinden Ogün Sanlısoy müzik yolculuğuna ‘Yaşamaya Devam’ albümüyle devam ediyor. Albümde Ogün Sanlısoy’un sevilen şarkılarının akustik versiyonlarıyla pandemi döneminde yazılan yeni şarkılar yer alıyor.

Şarkılar pandemi günlerinde yazıldı

İlk video klibin ‘Kaldım İstanbul’da’ şarkısına çekildiği albümde her şarkıda farklı enstrümanlar kullanıldı.

Albümde ‘Hep Böyle Kal’ şarkısı da var. Albümde ayrıca Ogün Sanlısoy’un Ceylan Ertem’le bir düet şarkısı da bulunuyor.