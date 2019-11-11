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‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ 23. İstanbul Tiyatro Festivali’ne renk katacak

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Tiyatro Festivali ‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ kapsamında Yunanistan’da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı ‘Temiz Şehir’ oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris’i, 27 Kasım’da, üniversite yerleşkesinde düzenleyeceği ‘Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları’ başlıklı panelde ağırlayacak.

‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ 23. İstanbul Tiyatro Festivali’ne renk katacak

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Tiyatro Festivali ‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ kapsamında Yunanistan’da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı ‘Temiz Şehir’ oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris’i, 27 Kasım’da, üniversite yerleşkesinde düzenleyeceği ‘Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları’ başlıklı panelde ağırlayacak.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:58
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‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ 23. İstanbul Tiyatro Festivali’ne renk katacak

İSTANBUL, (DHA)

Yeditepe Üniversitesi’nin ‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ destekçisi olduğu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeditepe Üniversitesi ayrıca, ‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ kapsamındaki uluslararası yapımlara öğrenci ve akademisyenleri ile katılacak. Festival öncesinde başlayan program, festival boyunca da pek çok atölye, söyleşi, panel ve okuma tiyatrosuna ev sahipliği yapacak. 23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yurtdışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimiyle tiyatro severlerle buluşacak.

Festivalde Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçen “Öğrenme ve Gelişim Programı” kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalde yer alacak tüm uluslararası yapımları, ilgili bölümün öğrencileri akademisyenleriyle birlikte izleme olanağı bulacak.

BELGESEL TİYATRODA ALTERNATİF ANLATIM ARAYIŞLARI

Yeditepe Üniversitesi program kapsamında, festival programında yer alan ve Yunanistan’da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı “Clean City (Temiz Şehir)” isimli oyunun yönetmeni Prodromos Tsinikoris’i, “Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları” panelinde ağırlayacak. Panel, 27 Kasım’da, saat 16.00’da, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca İstanbul Tiyatro Festivali, Genco Erkal’ın 60. Dostlar Tiyatrosu’nun 50. yılını, Pera Müzesi’nde tiyatro dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek düzenlediği bir sempozyumla kutlayacak.

“Hikâye Anlatıcılığından Hikâye Oynayıcılığına”, “Türkiye’de Çağdaş Tiyatro, Çağdaş Dansta Yöneticilik” ve “Sahne ve Işık Tasarımı” başlıklı paneller de farklı mekanlarda dinleyiciyle buluşacak. Sempozyum, panel ve konuşmalara katılmak isteyenler festivalin web sayfası üzerinden rezervasyon yaptırarak ücretsiz olarak katılabiliyor.

ARTEM IGNATIEV İLE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Programda, Moskova Bale Tiyatrosu koreografı Artem Ignatiev, atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Tiyatro ve dans topluluklarına ve sanatçılarına uluslararası çalışmaları için strateji belirleme konusunda yardımcı olmayı hedefleyen bir atölye çalışmasının yanı sıra üç yıldır Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen Eleştiri Atölyesi, bu yıl da yapılacak.

Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali iş birliğiyle düzenlenen Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali’nde bu yıl ‘Senenin Oyunu’ ödülüne değer görülen ‘Kalanlar’, okuma tiyatrosu olarak seyirci karşısına çıkacak.

DHA

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