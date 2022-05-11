‘OĞLUMA KIZ MI YOK’ ANADOLU TURUNDA

HABER: ALMİNA ESRA BABAR

Tan Medya ' nın bünyesinde gerçekleşen Taner Adıgüzel 'in Genel Koordinatörlüğünü yaptığı Türk Sineması’nın efsane ismi Şehnaz Dilan, Meral Kaplan Sevil Uyar,İhsan Önal ve Hakter Balaban gibi birçok ünlü ismin yer aldığı ‘Oğluma Kız Mı Yok’adlı Tiyatro oyunuyla gönülleri fethetmeye devam ediyorlar.

Bugüne kadar birçok şehirde gösteri yapan tiyatro grubu, Anadolu insanının büyük sevgi gösterisiyle karşılaşıyorlar. Amaçlarının Tiyatroyu Türkiye’nin en uç noktasında yaşayan insanlara sevdirmek olduğunu dile getiren Genel Koordinatör Taner Adıgüzel...Oyunu Kasım Uçkan yazdı Yönetmenliğini Hakter Balaban Genel Sanat Yönetmenliğini Ferdi Atuner yaptığı Tiyatro oyunumuza inanılmaz güzel bir ilgi var İki perdeden oluşan oyunumuz komedidir . Tiyatro oyunumuzu Türkiye’nin dört bir yanında sergilemeyi hedefliyoruz’dedi.