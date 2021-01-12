Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na uluslararası platformda 3 dalda ödül

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde, 3 ayrı dalda ödül aldı.



Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Aziz Nesin’in yazdığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği Zamazingo isimli oyun ile müzikal dalında ‘En İyi Müzikal Oyun’ ödülünü aldı. Ömer Burak Ünal, Ali Cüneyd Kılcıoğlu ile kaleme alıp, Atilla Savumlu’nun yönetmenliğinde sahnelendirdiği İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı isimli tek kişilik oyun ile dram dalında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülürken, Behiç Ak’ın kaleme aldığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği ve sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı Ayrılık isimli oyun ise tasarım dalında ‘En İyi Dekor Tasarım’ ödülünün sahibi oldu.



“BİZE BÜYÜK BİR GURUR VE MUTLULUK YAŞATTI”



Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun başarıları ile Odunpazarı Belediyesi’ne büyük bir gurur yaşattığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediye Tiyatromuz, sahnelediği oyunlar, katıldıkları festivaller, tiyatro eğitimleri ve en son da aldıkları bu ödül ile bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Kendilerine teşekkür ediyor, ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.