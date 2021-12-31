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ÖDÜLLÜ GURME DR BURKAY ADALIĞ KİTAPLARININ BAŞARISINI GÖRKEMLİ BİR DAVETTE KUTLADI

“Meleklerin Payı” ve “İmbikten Kadehe” kitaplarıyla dünyanın en prestijli kitap ödüllerinden olan Gourmand Awards’da 3 dalda Winner seçilen, Best Whisky Book Of The World ödülünün sahibi Dr Burkay Adalığ, ödüllerini Ulus29’da düzenlediği görkemli bir davette kutladı.

31 Aralık 2021 Cuma 10:46
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ÖDÜLLÜ GURME DR BURKAY ADALIĞ KİTAPLARININ BAŞARISINI GÖRKEMLİ BİR DAVETTE KUTLADI

İSTANBUL


Meleklerin Payı” ve “İmbikten Kadehe” kitaplarıyla dünyanın en prestijli kitap ödüllerinden olan Gourmand Awards’da 3 dalda Winner seçilen, Best Whisky Book Of The World ödülünün sahibi Dr Burkay Adalığ, ödüllerini Ulus29’da düzenlediği görkemli bir davette kutladı.
Ulus29’da gerçekleştirilen davete 150’ye yakın seçkin konuk katıldı. Atilla Taş-Meryem Güler, Tolga Acar - Katerina Acar, Burçak Bingöl, Mehmet Çoşkundeniz - Aysima Coşkundeniz, Cenk Dağcı- Aslıhan Özer Dağcı, Zuhal Mansfield, Orhan Gürer, Levent Kömür, Cem Geyik, Ferda Bozkurt - Kemal Bozkurt, Prof Dr Saadettin Eskiçorapçı, Bahadır Şen - Seda Şanlısoy, Merin Sever-Alp Oğuz, Burak Can, Marco Vignali gibi kültür-sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı davet tüm konuklardan tam not aldı.
Dr Burkay ADALIĞ konuyla ilgili olarak “Epsilon Yayınevinden yayımlanan iki kitabım Gourmand Awards’da toplam 4 ödül aldı. Geçtiğimiz günlerde Meleklerin Payı’nın 2021 Best Whisky Book of the Year ödülüne de hak kazandığını öğrenince gerçekten çok mutlu oldum. E-ticaret girişimim Meleklerin Payı STORE’un da bu sene Altın Örümcek Web Ödülleri’nde Yılın En İyi Mağazacılık ödülü de almasıyla benim için 2021 ödüller yılı haline geldi. Ödüllerimizi kutlamak, 2021’i uğurlamak ve umut dolu yeni bir yılı karşılamak için uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımla biraraya gelmek çok keyifli oldu” dedi.
Ödüller:
* Meleklerin Payı: Bir Viski Macerası
* Gourmand Awards 2020 Whisky Winner
* Gourmand Awards 2021 Best Whisky Book of the Year
İmbikten Kadehe: Distile İçkiler Dünyası
* Gourmand Awards 2021 Cocktails Winner & Spirits Winner
Meleklerinpayi.store
* 2021 Altın Örümcek Web Ödülleri – Yılın En İyi Mağazacılık Sitesi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Meleklerin Payıİmbikten KadeheDR BURKAY ADALIĞGurmeödüllüKitap ödülleriGourmand AwardsBest Whisky Book Of The World
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