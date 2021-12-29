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'OBSESYON’ SETE ÇIKTI

Başrollerini Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli, Sarp Can Köroğlu ve Burcu Karakaya'nın paylaştığı, 'Obsesyon' 2022'nin ilk aylarında seyirci ile buluşacak.

29 Aralık 2021 Çarşamba 20:44
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'OBSESYON’ SETE ÇIKTI

NEDRET HOTUN

BURSA

Eray Altay'ın yönettiği, yapımcılığını Ensar Sevim ve Nilay İslamoğlu’nun üstlendiği, Ne Film Medya imzalı sinema filmi 'Obsesyon' sete çıktı. Tamamı İstanbul'da yapılacak çekimler 3 hafta sürecek. Başrollerini Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli, Sarp Can Köroğlu ve Burcu Karakaya'nın paylaştığı, 'Obsesyon' 2022'nin ilk aylarında seyirci ile buluşacak.


Çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleşecek filmin tüm hazırlıkları tamamlandıktan sonra geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı. Bu hafta başı itibariyle sete çıkan ‘Obsesyon’un ekibi son derece heyecanlı ve enerji dolu olduklarını söyledi. 3 hafta sürecek çekimlerin ardından post-prodüksiyon aşamasına geçecek olan film, 2022’nin ilk aylarında seyirci ile buluşacak.

Mert (Ekin Mert Daymaz) ile Beren (Ege Kökenli) arasındaki aşkın çevresinde gelişen olayları konu alan ‘Obsesyon’ Türk sinemasına yeni bir soluk getirme iddiasında. Başarılı bir iş insanı olan Mert’in ilk görüşte aşık olduğu Beren ile ilişkisiyle başlayan hikayenin yöneleceği rota seyirciyi çok şaşırtacak. Senaryosu filmi aynı zamanda yöneten  Eray Altay’a ait olan ‘Obsesyon’ 2022’ye damga vuracak filmlerden biri olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eray AltayEnsar SevimNilay İslamoğluNe Film MedyaObsesyonEkin Mert DaymazEge KökenliSarp Can KöroğluBurcu Karakaya
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