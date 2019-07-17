Nutuk 3 dilde basılarak Avrupa’ya dağıtılacak

‘NUTUK’ İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA BASILARAK

TÜM AVRUPA’YA DAĞITILACAK

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yazdığı kitaplarla milyonlarca insanın takdirini kazanan Atatürk ve Vatan aşığı stratejist yazar Hüseyin Hakkı Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Atatürk’ün nutuk’unu Almanca, İngilizce ve Fransızca’ya çevirerek bütün Avrupa ülkelerinde okunabilmesi için bir proje hazırlığı içinde olduğunun sinyallerini verdi.

Sosyal medyada, değişik bir çok gazete ve dergilerdeki sivri dilli yazıları ile cesur konuları kaleme alarak çıkartmış olduğu kitaplardan dolayı başı çok fazla ağıran yazar Hüseyin Hakkı Kahveci, sürekli ifade vermesi için çağrıldığı savcılıklara gidip gelmekten kalan vakitlerinde yeni yeni kitaplar ve yeni yeni projeler üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, ‘Karar verdim. Bu yıl! Nutuk! İngilizce – Fransızca – Almanca olarak Avrupa’da çıkartıyoruz. Öyle yazar geçeriz.’ Yazınca hayranlarından beğeni yamuruna tututldu…