HABERLER: NEDRET HOTUN

NURİ BİLGE CEYLAN ‘KURU OTLAR ÜSTÜNE’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Uzak’tan İklimler’e, Kış Uykusu’ndan Ahlat Ağacı’na Nuri Bilge Ceylan çektiği filmlerle Cannes Film Festivali’ni ikinci adresi yapmayı başardı. 2014 yılında Kış Uykusu’yla Cannes’in büyük ödülü Altın Palmiye’yi kucaklayan yönetmen 2018 çıkışlı Ahlat Ağacı’nın ardından yeni filminin çekimlerine başladı.

Filmlerinin setlerini Anadolu’nun ilçelerinde kurmaya alışkın olan yönetmen yeni filmi Kuru Otlar Üstüne için Erzurum’un Karayazı ilçesini seçti. Senaryo ve çekimler üzerinde uzun zamandır çalışan yönetmen bu kez de 2 yıllık bir sürecin ardından 2022’de vizyona çıkacak filmi için kolları sıvadı.

Kuru Otlar Üstüne, ücra bir köyde zorunlu görevini tamamlayan ve İstanbul’a atanmayı uman ancak o haberi bir türlü alamayan öğretmen Samet’e odaklanıyor. Samet karakterine ‘Tamam Mıyız’ ve ‘Son Çıkış’ filmlerindeki performanslarıyla öne çıkan Deniz Celiloğlu hayat veriyor. Samet’in kendi gibi öğretmen olan ve bir noktada onu karanlık düşüncelerden çıkaran Nuray karakteri son dönemin göze çarpan oyuncularından Merve Dizdar’a emanet. Filmim 2022 yılında izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

2006 yapımı İklimler’den beri her filminin dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Ceylan, yeni filmini de ilk olarak Cannes’da görücüye çıkaracak gibi görünüyor.

LOUVRE MÜZESİ ONLİNE ERİŞİME AÇILDI

Louvre Müzesi, içlerinde Mona Lisa, Venus de Milo ve Hermes Heykeli’nin de bulunduğu 480 binden fazla eseri online ziyarete açtı.

Çevrimiçi erişilebilen eserler arasında Mona Lisa, Cana’da Düğün, Semadirek’in Kanatlı Zaferi, Venus de Milo, Napolyon’un Taç Giyme Töreni ve Halkın Önündeki Özgürlük eserleri bulunuyor.

480 bin esere çevrim içi erişilebilecek

Sergilenmesi planlanan 480 bin eser Louvre’da bulunan sanat eserlerinin %75’ine tekabül ediyor. Müze yönetimi tarafından yapılan duyuruda şu an için az sayıda sanat eserinin çevrim içi olarak ziyaret edilebildiği, Cuma günü itibariyle tüm sanat eserlerinin görülebileceği belirtildi. Öte yandan müzeye ait depoda bulunan ve ödünç alınan eserlerine de internet sitesi üzerinden erişim sağlanabileceği ifade edildi. Müzede bulunan ve sayıları 480 bini aşan sanat eserine collections.louvre.fr sitesi üzerinden erişilebilecek.

DASDAS ONLİNE’IN NİSAN PROGRAMI BELLİ OLDU

Çok amaçlı sahne ve gösteri sanatları merkezi Dasdas’ın digital platformu Dasdas Online’ın nisan ayı programı belli oldu.

Nisan ayı Dasdas Online’da Rivayet Radyosu’yla başladı. 3 Nisan ‘da gerçekleşen Rivayet Radyosu’nda Mert Fırat’ın sesinden Sabahattin Ali’nin hikayeleri seyirciyle buluşurken ünlü oyuncuya Korhan Futacı ve orkestrası müzikleriyle eşlik etti. Nisan ayı boyunca Uyku Nereye Kaçar, Güle Güle Diva, Timsah ve Astro Aya Tırmanıyor’un yanı sıra Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet ve Westend/ Batının Sonu adlı oyunlarıyla sanatseverlere zengin bir tiyatro seçkisi sunulacak. Dasdas online aynı zamanda Rivayet Radyosuyla edebiyat ve müziği buluştururken, Dasdas Akademide ise online seminerlere imza atılacak.

‘ANILAR SAÇILMIŞ ODAYA, HER YERE’ MEHMET TEOMAN’IN HAYATI KİTAP OLDU

​Fark etmeden ezberlediğimiz ‘Kadınım’ ve ‘Beni Benimle Bırak’ gibi unutulmaz şarkı sözlerinin yazarı Mehmet Teoman hayatımıza kelimeleriyle dokundu.

Metin Solmaz’ın unutulmaz şarkıların söz yazarı Mehmet Teoman’ın hayatını anlatan, birebir görüşmeler sonucunda ortaya çıkan kitap çalışması Mehmet Teoman – Anılar saçılmış odaya, her yere, Anason İşleri Kitapları tarafından yayımlandı.



Nehir söyleşi türünde hazırlanan bu kitap tam takım şarkı sözü yazarı; aşk insanı, risk insanı, kendinden fiyakalı Mehmet Teoman’ın hayatının tefrikası olarak sunuluyor okura. İçinden Nükhet Duru, Candan Erçetin, Ayşegül Aldinç, Neco, Neslihan Yargıcı, Timur Selçuk, Tanju Okan, Vedat Sakman, Zuhal Olcay, Seyyal Taner, Duygu Asena, Yıldırım Türker, Sezen Aksu, Tiraje Başaran, Doğan Canku, Ali Poyrazoğlu, Çetin Altan hatta Vehbi Koç geçen bir çeşit canlı Türkiye eğlence tarihi niteliği taşıyor.

Bir ucunda motosiklet, gezginlik, macera, gece hayatı; bir diğer ucunda dervişlerden mafya babalarına, politikacılardan büyük patronlara bir aksiyon romanı gibi okuyacağınız kitap bir solukta bitecek.

YILIN DÜETİ SERDAR ORTAÇ VE KAAN YILDIZ’DAN GELDİ

Serdar Ortaç ve Kaan Yıldız’ın birlikte seslendirdiği şarkı ‘ADALET’ Polat Yağcı, Poll Production etiketi ile 9 Nisan’da digital platformlarda yayımlanacak.

‘ADALET’ iddialı geliyor.

Yılın düeti olacağı konuşulan şarkının ortalığı fena sallayacağı söyleniyor.

Söz ve müziği Serdar Ortaç & Sera Kömür’e ait olan şarkının düzenlemesi Okan Akı’ya ait. Yönetmen koltuğunda Efe Cansoy’un yer aldığı şarkıyı Serdar Ortaç & Ft. Kaan Yıldız birlikte seslendiriyor.

‘KARGALAR KAFESTE’ YILIN EN İYİ MÜZİK GRUBU SEÇİLDİ

Engelsiz Yaşam Vakfı sanat, müzik ve televizyon dalında yılın en iyilerini ödüllendirdi. Bu yıl 11. kez verilen ödüllerden biri de ‘Kargalar Kafeste’ grubuna geldi. Yılın en iyi müzik grubu ödülünü alan ‘Kargalar Kafeste’ sahnede oldukça mutluydu.

Engelsiz Yaşam Vakfı ‘Yılın Enleri’ni seçti.

1960’ların Dean Martin’li, Frank Sinatra’lı caz müziğine hayran olan işadamı Suat Kamçılı’nın fikriyle kurulan Kargalar Kafeste grubu ünlü isimleri barındırıyor. Gökhan Abur, Suna Yıldızoğlu, Muzaffer Uludağ, Erbil Doğan Korkut Koray, Taylan Erler, Mutlu Doğan, Berna Sağdıç, Önder Erol, Ferhat Livaneli, Gökhan Turan, Fatih Serenci, Hasan Hasan Doğru ve Sef Zafer Cotol’dan oluşan grup 11 dilde seslendirdikleri parçalarla dinleyicilere müzik ziyafeti sunuyor.

Üyeleri arasında NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur’un da yer aldığı, ‘Crows at the Cage’ olarak da bilinen ve ismini kargaların ölümsüzlüğünden alan grup, 1950’lerden günümüze Türkçe ve yabancı efsane parçaları içeren repertuarları ve sohbetleriyle müzikli geceler yaşatıyor.

CAN YAMAN İTALYAN ‘VANİTY FAİR’İN KAPAĞINDA

Can Yaman Vanity Fair İtalya dergisine kapak oldu. 31 Mart’ta satışa sunulan derginin kapak fotoğrafına korsan ve centilmen başlığı eşlik ediyor.



Vanity Fair özel röportaj için ‘En cok arzulanan adam ilk defa kendisi hakkında konuştu’ başlığını kullandı.



Yaman dergiye verdiği söyleşide hayatında bir dönemi karanlık olarak niteledi. Ailesinin para sıkıntısı çektiğini ve babasının bozulan işleri yüzünden okul taksitlerini ödeyemeyecek duruma geldiklerini söyledi. Yaman kendisine zor zamanlarda yardımcı olan Arnavut asıllı bir arkadaşının desteği ile okumak için art arda burslar kazandığını ve en sonunda avukat olduğunu daha sonra da aktörlüğe başladığını açıkladı.



İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile birlikte olan Yaman ilişkisi hakkında ‘Sadık bir aşk’ yorumunu yaparken Leotta ile olan ilişkisine büyük saygı duyduğunu ve ikisi için de mahremiyetin çok önemli olduğunu vurguladı ve birbirlerine verdikleri ilk sözün mahremiyet sözü olduğunu dile getirdi.



Vanity Fair Yaman’a derginin içinde geniş yer verirken, 31 yaşındaki oyuncu şu sıralar İtalya’da yayınlanacak olan Sandokan dizisinin çekimlerine hazırlanıyor.

GİZEM’İN ‘HOPPALA! GÜNAYDIN ANKARA’ ÇIKIŞI

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem ‘Tabu’ adlı şarkısıyla listeleri zorluyor.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, 'Tabu' adlı şarkısını yayınladı. 'Tabu'nun aranjesi Çolakoğlu imzası taşırken, klip yönetmenliğini ise Murat Joker yaptı.

Yeni projesiyle görsel ve sanatsal olarak kendi içindeki tüm tabularını da yıktığını anlatan Gizem, "Öyle ki 'Tabu'yu dinleyen ve klibi izleyen herkes şarkının da içinde yer alan 'Hoppala' ifadesini bundan sonra bendeki sıra dışı değişim için kullanacak" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Özdemir'in makyajı, Görkem Öden'in kombinleri ve Sedat Temur'un saç tasarımlarıyla bambaşka biri olarak sevenlerinin karşısına çıkan Gizem’in bu çalışmasındaki fotoğraflarını da yine Murat Joker çekti.

