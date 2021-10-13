NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ GURNAH’IN OLDU

NEDRET HOTUN

BURSA

Zanzibar asıllı romancı Abdulrazak Gurnah 2021 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. İsveç Akademisi’nden yapılan açıklamada Gurnah’ın kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecinin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Abdulrazak Gurnah 1948’de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar’da doğdu. Anadili Svahili olan yazar ilk öğrenimini İngiliz okullarında tamamladı. Hali hazırda Kent Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı profesörü olan Gurnah Afrika Edebiyatı’nın en önemli yazarları arasında kabul ediliyor.

1987 yılında yayınlanan ilk romanı Ayrılış’ın hatırasında Afrika imgesini Postcolonial dönemin kimlik sorunları ışığında inceledi. Türkçe’ye çevrilmiş 8 kitabı bulunan yazar eserlerinde Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan Edebiyatı’ndaki iz düşümleri analiz etti. Postcolonial Edebiyat alanında uzmanlaştı.

Abdulrazak Gurnah’a 10 bin İsviçre Frangı para ödülü verilecek ve yazar ödülünü Aralık ayında alacak.