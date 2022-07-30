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NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP

Kitapları 73 dile çevrilen, 83 eşsiz eserin Nobel barış ödülü adayı dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından merakla beklenen yeni kitabı “Duygu Nedir ve Nasıl Yönetilir?” çıktı. 

30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:20
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Kitapları 73 dile çevrilen, 83 eşsiz eserin Nobel barış ödülü adayı dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından merakla beklenen yeni kitabı “Duygu Nedir ve Nasıl Yönetilir?” çıktı. 

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Duygu” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.  

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde duygu üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

“Duygu, duyu organlarıyla algılanan şeylerin insanın iç dünyasındaki yansımasıdır. Canlı varlıkların, cansız nesnelerin ya da olayların insan bünyesinde neden olduğu izlenimdir “duygu” denilen şey.

Duygunun temeli bedenin içinde bulunan, bedeni bilinçli yapan ve harekete geçiren ebedi öz veya ebedi ruhi varlıktır. Duygu, bilincin kaynağı olan ebedi ruhi özden ortaya çıkar. 

Ebedi özden tezahür eden duygular pozitiftir. Bu duygular ego örtüsünden geçip bencillikle temas edince negatif yüklü olabilir. Mesela ebedi özden kaynaklanan sevgi nefrete, şefkat öfkeye, takdir kıskançlığa vs. dönüşebilir. 

Genelde duygular bastırılır çünkü insanlar onları ifade etmek yerine kontrol etmeye çalışır. Her türlü duygu kontrolü bir baskılama eylemidir ve olumsuz yan etkilere sahiptir. Yeryüzünde yalnızca insan duygularını baskılar ve neticede bu durum çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden olur. 

Görünürde duygu kontrolü zaruridir ama aslında insanın duygu kontrolüne değil, duygu yönetimine ihtiyacı var. Duygu kontrolü ile duygu yönetimi arasında temel fark şudur: Duygu kontrolünde baskılama var, duygu yönetiminde ise yok.

Yalnızca tekâmül sayesinde insan gizli olan tüm potansiyellerini ve kaynaklarını kullanabilir. İşte o zaman tekâmülsel teknikler aracılığıyla birey nefreti sevgiye, öfkeyi şefkate, şehveti aşka, açgözlülüğü paylaşmaya, kıskançlığı takdire vs. dönüştürebilir. Yani her enerjinin negatif kutbu pozitif kutbuna dönüştürülebilir çünkü bu kutuplar her enerjinin içeriğidir. 

Gerçek şu ki maddi beden ruhi özü içeriyor. İşte maddi bedendeki ruhi özü keşfetmek için duyguları reddetmemek ve kendini olduğu gibi kabul etmek gerekir. Yalnızca o zaman insan gerçek kendi olmaktan coşku ve mutluluk duyar.”

Kitaptan başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, “duygu” konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

Duygu nedir?

Duygu nedeni nedir?

Duygu psikolojisi nedir?

Duygu dinamikleri nedir?

Duygu dönüşümü nedir?

Duygu biyolojisi nedir?

Duygu gücü nedir?

Duygu dengesi nedir?

Duygu enerjisi nedir?

Duygu yönetimi nedir?

Duygu doyumu nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik ve Yol gibi insana dair hemen her konuda 83 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Duygu Nedir ve Nasıl Yönetilir?”, duygu konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYIDünyaca ünlüYAZARDAN
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